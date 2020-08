"Necesitamos unirnos bajo un mismo objetivo", dijo Castellano Locales 21 de agosto de 2020 Redacción Por El intendente Luis Castellano brindó un mensaje a los rafaelinos y las rafaelinas tras las apariciones de casos de COVID-19 positivos en Rafaela.

FOTO COMUNICACION SOCIAL MENSAJE. Castellano pidió que "nos cuidemos entre todos".

Con la intención de no dar un paso atrás en virtud del rebrote de casos de coronavirus que se produjo en la ciudad desde el inicio de la semana, el intendente Luis Castellano, en redes sociales, se dirigió a los rafaelinos, destacando que "como todos sabemos, hoy volvemos a tener casos de COVID-19 positivos en Rafaela. También los tenemos en los pueblos vecinos y la curva de contagios en la provincia de Santa Fe se está acelerando. Cuando esto comenzó, llegamos a tener 21 casos de coronavirus en la ciudad, y lamentablemente una persona fallecida. Pero con el esfuerzo de todos, pudimos lograr pasar de esa situación tan compleja a la Fase 5 y en todo este tiempo, poder disfrutar de reuniones afectivas y poder poner en marcha nuestra economía local. Ahora volvemos a estar en alerta, y la necesidad de unirnos bajo un mismo objetivo se hace imprescindible. Debemos extremar los cuidados al 100%, mantener el distanciamiento, usar el barbijo, lavarnos las manos, y saber que lo tenemos que hacer en cada momento. No salgamos si no es necesario salir, quedémonos en casa. Tenemos que hacerlo por los nuestros, por los que queremos, por nosotros, por todos. No queremos retroceder, no queremos dar un paso hacia atrás. Por eso, cuidate, cuidanos, cuidémonos entre todos".