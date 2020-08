Cambio de planes y Ochoa sigue en la BH Deportes 21 de agosto de 2020 Redacción Por REGIONAL AMATEUR

FOTO ARCHIVO NO SE CORTA EL CICLO./ El delantero tratará de seguir aportando goles para la BH.

Buenas noticias para los hinchas de Ben Hur. Finalmente Leonardo Ochoa seguirá en el Club cuando se reanude el torneo Regional Amateur, tras recibir en esta semana un llamado del técnico Carlos Trullet donde le preguntaba si podía contarlo para retomar el objetivo de lograr el ascenso al Federal A.

El delantero, que a los 35 años había decidido dejar la BH durante la primera parte de la cuarentena para retirarse en Peñarol, finalmente cambió de planes por todo lo que ha generado en el fútbol esta pandemia. "Mi idea era volver a Peñarol, pero viendo que la Liga casi seguro que no se va a jugar hasta el año que viene, me pareció bueno seguir en Ben Hur donde desde que estoy me sentí cómodo. Y además, porque a mi edad (35 años), seguir parado más tiempo sería muy perjudicial", manifestó el atacante, muy importante en estos dos años para la escuadra benhurense por sus goles en Regionales y Copa Santa Fe.

Si bien falta lógicamente el acuerdo económico, no deja de ser un hecho tranquilizador que una de las principales cartas ofensivas pueda estar disponible para un torneo que no tiene aún fecha de reanudación ni forma de disputa. Sólo la fecha de retorno a los entrenamientos, el venidero 7 de septiembre.