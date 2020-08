Subas del dólar minorista y el blue Nacionales 21 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El dólar minorista, que tiene recargo del 30% y es adquirido por pequeños ahorristas, volvió a subir ayer y cotizó en promedio a $101,09, mientras las cotizaciones bursátiles de la divisa marcaron niveles récord al aumentar por tercer día consecutivo y el blue escaló a $136, dos pesos más que el miércoles.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 155,7 millones y en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por u$s 78,8 millones.

En las últimas horas, el Central publicó dos comunicaciones en las que difundió la CUIT y el DNI de alrededor de 5.000 personas por considerar que se trataba de operaciones sospechosas o a través de maniobras con "coleros digitales".

En el mercado paralelo, el billete norteamericano operó en promedio a $136 y extendió la brecha con el mayorista al 85%, impulsado por los férreos controles impuestos por el Central.

Las versiones sobre la posibilidad de un cierre en la compra de u$s 200 por mes preocupa a pequeños ahorristas que buscan refugio en la divisa, aunque a un elevado costo.

En el mercado bursátil, el dólar volvió a cotizar con tendencia alcista por tercer día consecutivo tanto en la versión del Contado con Liquidación como el dólar Bolsa, marcando niveles históricos.

El dólar CCL -que surge de la compra y venta de bonos o acciones en la bolsa- creció un 0,9% hasta los $132,59, por lo cual la brecha con el mayorista superó el 80%.