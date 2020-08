A una semana de su lanzamiento Ford Bronco ya tiene su clon chino Automotores 21 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Hace algunos días Ford reveló en los Estados Unidos la nueva generación del Bronco, el emblemático todoterreno que regresó al ruedo luego de 24 años, cuyo principal objetivo es rivalizar con el Jeep Wrangler en varios mercados.

Del otro lado del planisferio, la pujante industria automotriz del gigante asiático al parecer venía siguiendo muy de cerca el flamante modelo de la marca del óvalo. Tal es así que el nuevo Ford Bronco ya tiene su clon chino.



WEY P01

Se trata de la marca Wey (considerada en China como una automotriz premium) que publicó recientemente una serie de imágenes (teaser) del que será su próximo modelo de producción -denominado por ahora como P01- que luce muchísimas similitudes estéticas con el todoterreno de Ford.

Por ejemplo, el Wey P01 dispone de faros redondos y luces diurnas horizontales, como así también una parrilla con tres listones y un “bumper” de generosas dimensiones que incorpora pequeñas luces (antinieblas).

Esta clara inspiración en el Ford Bronco también se advierte en las formas cuadradas de la carrocería, las luces de led verticales traseras, los rieles del techo, los protectores de plástico que ensanchan los pasos de rueda, los espejos retrovisores cuadrados y la singular rueda de auxilio ubicada sobre el portón.

El fabricante chino perteneciente a Great Wall Motors, que lleva 36 años fabricando principalmente pick-ups y SUV para el mercado chino, aún no develó si el P01 adoptará una configuración de chasis de largueros o unibody, como así tampoco qué motorización utilizará: difícilmente se trate de un V8 debido a los severos impuestos que tienen este tipo de propulsores en aquél mercado.



PLAGIO AUTOMOTRIZ: EL

PORQUÉ DE COPIAS CHINAS

Desde comienzos del milenio China se convirtió en uno de los mercados con mayor crecimiento de la industria en general, haciendo que muchas automotrices de renombre fijen gran parte de su atención en esa cultura.

Pero allí no compiten solas: las marcas chinas, cada vez más pujantes, dominan los mercados de su propio país, aunque ese crecimiento tiene un costado controversial.

Muchas automotrices del gigante asiático se han visto involucradas en plagios, ya que han copiado vehículos popularmente conocidos alrededor del mundo. Sin embargo, en China, ninguna ley prohíbe la copia de obras ajenas en este rubro.

El caso más resonante y uno de los primitivos fue el de Chery, que con el QQ copió al Chevrolet Spark o Daewoo Matiz en 2003, camino similar al del Chery Tiggo con la Toyota Rav4. La ecuación es fácil: tomar una base previamente diseñada que no disponga de problemas de concepción, que a su vez le brinde trascendencia en diferentes mercados. (Fuente: Parabrisas - Perfil)