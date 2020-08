Expectativa puesta en el salario

El gobierno de Santa Fe convocó para este viernes 21 de agosto, a las 11 horas, a una nueva paritaria estatal. Estarán presentes en el encuentro los gremios ATE y UPCN, cuyos representantes se fueron del último encuentro, el 3 de agosto, con el reclamo de comenzar a discutir el salario 2020 para los trabajadores del Estado. En ese entonces, se pensaba que volverían a reunirse al lunes siguiente pero no recibieron ninguna confirmación para continuar con las negociaciones.

Posteriormente, manifestaron su disconformidad al anuncio del bono de 3 mil pesos que se depositó este miércoles a los agentes públicos, docentes y del sector Salud. Ambos gremios se habían pronunciado contra esta suma fija, por que consideraron que la decisión del gobierno era unilateral e inconsulta, y remarcaron en esa oportunidad que el ámbito para discutirlo era la paritaria. para que los trabajadores "recuperen el poder adquisitivo". Recordemos que en Santa Fe, aún no hubo aumento salarial en lo que va del año para ninguno de los sindicatos que representan a los empleados del Estado santafesino. Sobre los planteos que hará ATE en la paritaria, el secretario General Jorge Hoffmann manifestó al móvil de LT10 que si bien se están tratando otros temas en comisiones técnicas, "lo que queremos es discutir salarios". "Le digo al gobernador (Omar Perotti) que es conveniente no desordenar la política salarial. Si estamos con los bonos, con las sumas fijas, después se hace más difícil salir con una política salarial ordenada", argumentó el sindicalista. En el caso de los docentes y los profesionales de la Salud en rechazo al bono realizaron medidas de fuerza .