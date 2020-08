Rafecas aspira a ser Procurador Nacionales 21 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA. - El juez federal Daniel Rafecas aseguró que "se sigue preparando" para el desafío de convertirse en Procurador General de la Nación, pero advirtió que no aceptaría una eventual flexibilización de los requisitos para ser avalado por la Cámara de Senadores.

"En diciembre pasado fui honrado por Alberto Fernández con la propuesta para ser Procurador General de la Nación. Conté con el aval de la UBA, del Colegio Público de Abogados y de todos los organismos de DDHH, entre muchos otros apoyos", escribió Rafecas en sus redes sociales.

"La pandemia demoró el tratamiento del pliego. Sigo firme en mi aspiración de acceder al cargo, preparándome cada día para estar a la altura de ese desafío".

Actualmente, el aval del jefe de los fiscales requiere un acuerdo de dos tercios del Senado, número con el que hoy no cuenta el Frente de Todos.

De allí, surgió una versión que indicaba que se podía apuntar a bajar ese requerimiento y que el Procurador fuera aprobado por mayoría simple, algo con lo que Rafecas no estaría de acuerdo.