El Concejo aprobó la Ordenanza que determina el auditor del Municipio

En la sesión del Concejo que se realizó ayer por la mañana se ratificó la elección del CPN Leandro Chavarini para llevar a cabo la auditoría externa al Departamento Ejecutivo Municipal, que fue votada por Ordenanza a partir de un proyecto del concejal de Cambiemos Leonardo Viotti.

Más allá de las posiciones encontradas respecto a los costos que implica esta auditoría a partir de seleccionar la opción más cara, finalmente todos los ediles votaron la Ordenanza en el recinto para determinar que Chavarini sea el auditor.

“El CPN Leandro Chavarini tiene la experiencia de haber auditado a más de 40 municipios y comunas, tiene un muy buen curriculum y proponía una metodología de trabajo diferente a la que proponía el resto. Tiene un costo bastante más elevado que las otras propuestas, le vamos a tener que destinar más recursos; lo vemos como una inversión no como un gasto”, sostuvo Viotti, tras la aprobación. Además dijo que “por ser la primera vez había que invertir el dinero de esta manera, y con todo lo que le hemos dedicado y lo que implica la transparencia había que invertir el dinero de esta manera”.

Viotti resaltó la importancia de que por unanimidad se hay elegido al auditor y manifestó al explicar porqué se inclinaron por la opción más caro en tiempo de crisis, dijo que “el estudio de Rafaela no tenía la suficiente experiencia para asegurarnos que las cosas se hicieran bien, es una estructura muy grande la del municipio y no nos podíamos arriesgar; la persona de la ciudad de Santa Fe que era una contadora, había sido funcionaria del gobierno radical y nosotros como radicales no podíamos elegir a alguien del mismo espacio político que nosotros, no era ético y a gente podía llegar a pensar que estaba acomodada”.

El concejal opositor se refirió a los 800.000 pesos más que costará la auditoría externa y de donde van a surgir, señalando que “hay muchísimas actividades y programas que no se llevaron adelante por la problemática de la pandemia, es verdad que hubo fondos que debieron utilizarse para otras acciones que no estaban contempladas el año pasado cuando hicimos el presupuesto para el 2020 y no sabíamos que iba a venir la pandemia. El intendente ha tenido que utilizar dinero para algunos gastos que no estaban planificados, pero también es verdad que tanto el gobierno provincial como el nacional, han mandado fondos para hacer frente a esos gastos, como por ejemplo lo referido al equipamiento para los centros de aislamiento o la asistencia alimentaria, que ha tenido que reforzarse por el aumento de la demanda”. Viotti igualmente hizo hincapié en que “hay muchos programas municipales o acciones locales o servicios que los fondos no se han movido porque no se han realizado esas actividades. Lo evaluaremos la próxima semana y el jueves votaremos la decisión”.



CRUCES POR LAS

OBRAS DE CLOACAS

En la sesión de ayer una vez más se dieron discusiones acaloradas entre oficialismo y oposición, en este caso entre el concejal del FPCyS Lisandro Mársico y el justicialista Jorge Muriel. Sucede que al momento de tratar un proyecto impulsado por Leonardo Viotti, que solicita incluir en la obra de cloacas recientemente anunciada para diversos barrios de la ciudad, a sectores del barrio Villa del Parque no incorporados en la misma, el concejal oficialista Jorge Muriel, aprovechó para hacer un pase de facturas a la administración socialista, indicando que “celebro que se reclamen obras, pero también celebro que ahora seamos escuchados por la provincia que ha ninguneado a Rafaela”. Sin dejarla pasar a esta declaración, Mársico alzó la voz y apuntó: “ustedes no son mejores que los que estaban antes”, destacó que son varios los vecinos y barrios que se sienten defraudados por no haber quedado afuera de esta obra. Una vez más el presidente del concejo, Germán Bottero debió intervenir pidiendo respeto y calma y poder continuar con los demás temas que esperaban ser tratados.