El sueño del "Chino" Simonet Deportes 21 de agosto de 2020

BUENOS AIRES, 21 (NA) - Diego "Chino" Simonet, integrante de la Selección argentina masculina de handball, aseguró ayer que quiere llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se llevarán a cabo desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto de 2021, "de la mejor manera posible" porque es un sueño que no se "lo saca nadie" pese a las complicaciones por la pandemia de coronavirus. El jugador del Montpellier de Francia, en declaraciones radiales, expresó: "Quiero llegar a Tokio 2020 de la mejor manera posible. Me parece bien que se hayan postergado por un año, pero ojalá no se suspendan más". En esa línea, continuó: "Siempre soy optimista. Si mejora la situación, realizar los JJOO sería una buena oportunidad para unirnos y terminar el caos. Hay que ver si lo harán con público o no".