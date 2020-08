Las Toscas: quedó preso el presunto femicida Policiales 21 de agosto de 2020 Redacción Por La medida cautelar es sin plazos y fue impuesta por el juez Santiago Banegas a raíz del pedido formulado por el fiscal Norberto Ríos. El imputado tiene 35 años, sus iniciales son JLC y era el esposo de la víctima.

Un hombre de 35 años cuyas iniciales son JLC quedó en prisión preventiva en el marco de la investigación que encabeza el fiscal Norberto Ríos por el femicidio de Estela Maris Gómez cometido en Las Toscas (departamento General Obligado).

La medida cautelar fue resuelta por el juez Santiago Banegas, quien dispuso que sea sin plazos. La decisión del magistrado fue tomada a raíz del planteo formulado por el fiscal Ríos en una audiencia llevada a cabo este mediodía.

El pasado domingo, el fiscal Ríos le atribuyó al imputado la autoría del delito de homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género (femicidio).



CAUTELAR

DE MÁXIMA

“Tal como solicitamos desde la Fiscalía, el juez dispuso la medida cautelar de máxima”, valoró Ríos y agregó que “basándonos en la convención de Belém do Pará y en los tratados internacionales, argumentamos que era necesario imponer la prisión preventiva porque en el delito investigado está en juego la violencia de género”.

En tal sentido, el funcionario del MPA agregó que “entendimos que si el imputado quedaba en libertad, iba a entorpecer la investigación para generar su impunidad”.

Ríos también destacó que “a partir de la declaración que hizo el imputado en la audiencia del domingo, desplegamos nuestros argumentos y logramos desacreditar la versión que dio de los hechos”.

El funcionario del MPA informó que “la madre de la víctima habló ante el juez, dijo que no le cabían dudas acerca de que el imputado es el autor del femicidio y, con mucho dolor, pidió que se haga Justicia”. En la misma línea, Ríos argumentó que “el daño generado es inconmensurable no sólo por lo que representa dar muerte a una persona, sino porque se privó a dos niños menores de edad de crecer con su madre”.



EN UN POZO

EN SU CASA

“El femicidio que investigamos fue cometido en horas del mediodía del pasado martes en una vivienda ubicada en Pasaje Público entre las calles números 18 y 20 del barrio Virgen Niña de Las Toscas”, recordó el fiscal.

“El imputado y la víctima compartían esa vivienda, a raíz de que habían contraído matrimonio en febrero de 2007 y tuvieron dos hijos”, agregó el funcionario del MPA.

Ríos detalló que “el hombre investigado golpeó a Gómez en diversas partes del cuerpo” y relató que “a raíz de la agresión, la mujer se cayó contra una pared y quedó en estado de semiconciencia. Luego, el imputado la ató con una soga en las piernas y en el cuello”. El fiscal también explicó en la audiencia que “la víctima realizó maniobras defensivas para intentar liberarse de las ataduras, pero el imputado le terminó dando muerte por asfixia mecánica con la misma soga y/o por sofocación”.



BAJO UN CONTRAPISO

“Una vez que le quitó la vida a su esposa, ubicó el cuerpo en un pozo que había comenzado a preparar aproximadamente 15 días antes en una habitación de la casa”, señaló el fiscal.

“Además, usó el teléfono celular de la mujer y, fingiendo ser ella, se envió mensajes a su propio teléfono y los respondió pidiéndole que vuelvan a estar juntos. También se contactó con una amiga de la víctima a la que le dijo que se iría a vivir sola a Villa Ocampo”, manifestó el funcionario del MPA.

Ríos informó en la audiencia que “al día siguiente de haberle quitado la vida a la mujer y ya con el cadáver ubicado en el pozo, pidió ayuda a unos vecinos para realizar un contrapiso en el lugar”.

Asimismo, indicó que “finalmente, el jueves denunció en la comisaría Quinta de Las Toscas que la mujer había desparecido. En horas de la tarde, integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron una requisa domiciliaria en la vivienda, advirtieron el contrapiso recién realizado, lo rompieron y encontraron el cuerpo de la mujer”.