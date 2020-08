“La auditoría nos va a costar a los rafaelinos más de 1 millón de pesos”

Este jueves el Concejo votará el proyecto de Ordenanza que define que estudio contable llevará adelante la primera auditoría externa al Municipio. Al ser consultado el concejal oficialista Jorge Muriel explicó que “tuvimos comisión este miércoles donde la oposición tomó la decisión de que el estudio Chavarini de Santa Fe sea el que lleve adelante la auditoría. La verdad es que nosotros como bloque decimos lo mismo que dijimos desde un principio, apoyamos la Ordenanza y queremos que esto sea realmente una auditoría transparente y que le pueda llevar tranquilidad a los rafaelinos”. “Yo la verdad es que creo que hoy la mayoría de los rafaelinos no están preocupados por este tema y nosotros mostramos nuestro descontento porque esta auditoría nos va a costar a los rafaelinos más de un millón de pesos contra las otras dos ofertas que superaban por poco los 200.000 pesos. Hubo idas y vueltas con el tema experiencia y otro estudio que estaba ligado al radicalismo por eso la oposición decidió y no vamos como bloque a poner palos en la rueda; lo que sí no vamos a estar acompañando esta decisión, nos vamos a abstener seguramente”, expuso el edil. Y añadió: “vuelvo a repetir, 1.100.000 pesos, hay que hacer una modificación de partidas de alrededor de 800.000 pesos en función de lo que había destinado y nos parece hoy un despropósito porque hay otras necesidades puntuales que el municipio está tratando de atender en esta pandemia”.

Muriel reafirmó su postura y señaló que “hay un contexto particular por la pandemia y por lo tanto habría que estar abocando la mayor parte de los recursos a esto. El Concejo tiene la potestad de definir sobre esto y nosotros como minoría vamos a acatar la decisión de la mayoría”. Respecto a porqué se inclinó la balanza por el estudio contable que presentó un presupuesto más elevado, el justicialista precisó que “la oposición aduce que tiene más experiencia y que es una auditoría integral con todas las horas presenciales.

“De todas maneras había un montón de elementos que a nuestro entender el estudio contable de Rafaela tenía todas las chances, porque proponía 340 horas de trabajo contra 401 del estudio Chavarini: Una auditoría con una carga importante de trabajo. El otro estudio de Santa Fe proponía 126 horas, y si bien tenía experiencia nos parecía que la carga horaria era limitada, pero también somos respetuosos de la labor profesional y si estima que van a hacer una auditoría con menos horas lo respetamos. Esos elementos a nosotros nos hizo por lo menos tener en cuenta y pensar en el compre local, poder darle el trabajo a un estudio local y sobre todo en este momento sanitario”, puntualizó el integrante del bloque oficialista.