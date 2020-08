Ya son 5 los contagios en Rafaela

Hasta este miércoles, la ciudad de Rafaela presenta 5 casos de COVID-19, tal como lo informó oportunamente la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 Salud de la Provincia.

El primero es un hombre de 64 años, quien estuvo de viaje en zona de circulación comunitaria. El mismo se encuentra en su vivienda particular, con buen estado de salud, realizando el aislamiento pertinente y recibiendo los controles sanitarios. En este momento no presenta síntomas y sus contactos están también aislados.

El martes por la tarde, se conocieron 3 casos más: Dos hombres y una mujer que presentan buen estado de salud, están realizando el aislamiento pertinente y recibiendo los controles sanitarios. Ninguno de los tres tiene contacto con el primer caso registrado. Actualmente se encuentra en investigación la procedencia de los contagios.

Y ayer, en horas de la mañana, se dio a conocer un quinto enfermo, un hombre joven que presenta buen estado de salud y realiza el aislamiento y recibe los controles sanitarios correspondientes. El equipo epidemiológico está investigando el origen del contagio.

Con respecto a esta situación, luego de las 17, donde se hace el corte diario al igual que la Provincia y la Nación, la infectóloga Sandra Copello, junto con Martín Racca, el Subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rafaela, explicaron a través del informe epidemiológico de la ciudad vía redes sociales y que a partir del día de la fecha se realizará de manera diaria, tal como lo viene realizando la Provincia desde el inicio de la pandemia, detalles de este rebrote del virus que se ha generado en Rafaela desde el inicio de esta semana luego de 117 días sin nuevos reportes. "Hasta el momento, tenemos 4 hombres y una mujer, tres adultos jóvenes y un adulto mayor, aislados en sus domicilios y en perfecto estado de salud, de los cuáles 4 de ellos tienen antecedentes a una ciudad con circulación comunitaria y el nexo del restante se encuentra en investigación", argumentó Copello en el inicio. Luego, Racca amplió mencionando que "hoy-por ayer-, se evaluaron los contactos estrechos de cada uno de ellos y se armó el mapa epidemiológico. Esa información fue derivada luego al Ministerio de Salud de la Provincia a través del 0800-555-6549, donde se van a comunicar con cada uno de ellos y le van a dar la siguiente recomendación: 14 días de aislamiento de los contactos estrechos, mientras que sus familiares de estos casos estrechos continuarán haciendo vida normal. Mientras tanto, se siguen procesando los casos que van ingresando a la ciudad. Les recordamos a la gente que nos encontramos aún en fase de distanciamiento y se encuentra vigente el decreto provincial que prohíbe las reuniones familiares".

De esta manera, ya son 26 los rafaelinos que contrajeron el virus desde el inicio de la pandemia.

Por último, dicho organismo recordemos la importancia de cumplir con las medidas preventivas, a fin de evitar la propagación del virus. Conserve la distancia interpersonal de metro y medio a dos metros. Higienice sus manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol y evite llevarlas a la cara. Salga solo para lo indispensable y use barbijo o tapaboca. Cuidándonos cada uno, nos cuidamos entre todos. En caso de síntomas, comunicarse con el 107.