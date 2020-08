Castellano anunció nuevas medidas

En la mañana de este miércoles, en el salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, el intendente Luis Castellano participó de una nueva mesa del Comando Unificado. En la misma, se hicieron presentes la jefa de Gabinete, Amalia Galantti, el jefe del Escuadrón de Seguridad Vial Rafaela de Gendarmería Nacional, Hernán Chamorro, el sub jefe de la Unidad Regional V, Ariel Palomeque, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, el secretario privado del Intendente, Luis Kujawinsky y la responsable de la Brigada Sanitaria, Mónica Andreo.

Castellano, en el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de Coronavirus y la extensión de las medidas del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, dispuso profundizar los controles a la circulación de vehículos y personas. "Vamos a permitir que los espacios verdes sean de tránsito y no de permanencia, y fundamentalmente que la gente pueda hacerlo corriendo, caminando o paseando, pero no quedándose en el lugar compartiendo el mate".

Por otra parte, el mandatario anunció que los controles en los accesos a la ciudad se van a incrementar: "Vamos a hacer foco en los vehículos particulares porque hay mucha gente que está yéndose o viniendo a la ciudad por cuestiones afectivas que no están vinculadas al trabajo. En eso vamos a poner mucho énfasis".

Además adelantó que el Municipio seguirá trabajando en la prevención y cuidado de los rafaelinos: "Ya hemos desbaratado fiestas clandestinas y encuentros familiares, esos son lugares donde se pueden producir una ola de contagios tremendamente grande. Continuaremos en ese camino".

Por último, el Intendente manifestó que la Brigada Sanitaria saldrá nuevamente a la calle para recordarles los protocolos a los vecinos en pandemia y le pidió un esfuerzo más a la ciudadanía. "Debemos ser conscientes de la emergencia que estamos atravesando, sino tenemos responsabilidad individual no hay forma de contenerlo".



CONTROLES

El Jefe del Escuadrón de Seguridad Vial Rafaela de Gendarmería Nacional, Hernán Chamorro expresó que los controles en los accesos se van a volver a intensificar como si se estuviera en fase 1 aunque la situación depende mucho de la consciencia ciudadana. En la misma sintonía, el Subjefe de la Unidad Regional V, Ariel Palomeque, manifestó que van a trabajar con más firmeza en la disuasión de personas en espacios verdes y en la intervención de fiestas clandestinas.