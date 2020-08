"Es un mamarracho" Deportes 20 de agosto de 2020 Redacción Por Roberto Sagra, presidente del elenco tucumano, se refirió a la decisión tomada de jugar de todos los equipos por el ascenso.

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y los dirigentes de la Primera Nacional mantuvieron una reunión en la cual se definió que todos los equipos de la categoría tendrán la posibilidad de pelear por el ascenso, por lo que el presidente de San Martín de Tucumán, Roberto Sagra, calificó la medida como "un mamarracho".

En el encuentro virtual estuvieron presentes 31 de los 32 dirigentes de la segunda división del fútbol argentino debido a que San Martín de Tucumán no asistió y durante el mismo se decidió armar una comisión para idear el formato que determinará los ascensos.

Según se supo, los 32 equipos pelearán por un ascenso a la Liga Profesional, respetando el mérito deportivo, y la citada comisión está conformada por: Atlanta, Belgrano, Brown de Adrogué, Defensores de Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Platense, Ramón Santamarina de Tandil y Temperley.

Además durante la reunión de los dirigentes de la Primera Nacional se dialogó acerca de la vuelta a los entrenamientos, los testeos previos y la situación epidemiológica de los equipos del Interior del país.

Al culminar el encuentro el presidente de Defensores de Belgrano, Marcelo Achile, señaló en declaraciones radiales que una "fecha tentativa" para el regreso de la segunda categoría sería "entre el 17 y el 24 de octubre".

Además comentó que "hubo consenso entre todos los clubes de la Primera Nacional", a la vez que contó que se formó la "comisión para analizar las formas de seguir con las posiciones tomadas" e indicó que no se van a continuar "las nueve fechas" que restan del campeonato.

"Estoy convencido que la AFA violó el reglamento, es imposible seguir con el campeonato anterior. Es un mamarracho lo que están haciendo", señaló Sagra.

En la misma línea, el presidente del elenco tucumano disparó contra Sergio Massa y Tigre, al asegurar que "un llamado de la política" cambió las decisiones respecto al torneo de la segunda categoría.

"Nos dijeron que íbamos a ascender y un llamado de la política cambió todo. ¿De quién? De Massa, todos los saben, además Tigre se está reforzando como para invadir Normandía", manifestó el dirigente, que se mostró esperanzado en que el TAS falle a su favor en el reclamo por obtener uno de los ascensos.

Ante esto, Achile expresó: "Hay ejemplos del TAS que demoraron mucho, como el Boca-River y el caso de Riestra. Tenemos instrucciones de AFA para armar el torneo, consensuarlo entre todos, elevarlo a Comité Ejecutivo y empezar a jugar".

"Si yo fuese dirigente del club, lo haría jugar ante cualquier conflicto. Pero si va a hacerlo o no es una respuesta que tiene que dar San Martín", concluyó en diálogo con la señal de cable TyC Sports.