Raptors se aventaja en la serie Deportes 20 de agosto de 2020 Redacción Por Los campeones defensores siguen a buen paso en los play-off y se impusieron por 104 a 99 ante Brooklyn. VanVleet convirtió 24 puntos y repartió 10 asistencias.

Los escoltas, el titular Fred VanVleet y el reserva Norman Powell, con 24 puntos cada uno, lideraron el ataque de los Raptors que ayer se impusieron por 104-99 a los Nets en el segundo partido de la eliminatoria de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este.

El triunfo de Toronto permite a los actuales campeones de liga ponerse con ventaja de 2-0 en la serie que disputan al mejor de siete.

Junto a VanVleet, que no tuvo su mejor inspiración encestadora al fallar 14 de 22 tiros de campo, Powell surgió como figura aunque también falló seis de los siete intentos de triples que hizo. Pero anotó 11 de 17 tiros de campo, capturó seis rebotes y repartió dos asistencias.

El base Kyle Lowry también superó la barrera de los 20 puntos con 21, consiguió nueve rebotes, repartió tres asistencias y recuperó dos balones.

Los Nets juegan en la burbuja de Orlando sin sus mejores titulares al tener las ausencias de Kevin Durant (tendón de Aquiles derecho), Kyrie Irving (hombro derecho), Nicolas Claxton (hombro izquierdo), Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan y Taurean Prince (COVID-19) y Wilson Chandler (optó por no participar debido a problemas personales).

El tercer partido de la serie se jugará el viernes en la burbuja de Orlando.

En otro juego de ayer Jazz igualó la serie 1 a 1 al superar a Nuggets 124 a 105. Al cierre de nuestra edición jugaban Celtics vs 76ers (1-0) y Clippers vs Mavericks (1-0).

Juegan hoy: 14hs Pacers vs Heat, 16.30hs Rockets vs Thunder, 19hs Bucks vs Magic, 22hs Lakers vs Trail Blazers.