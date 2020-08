Se trata de gestionar. Eso es la vida plena. La que no nos permite quedarnos con la duda. La de la empresa digna para satisfacer deseos propios que además hagan felices a los semejantes. Cumplir los propósitos aun desde lo individual, pero pensando en los logros compartidos. No hay mal que por bien no venga podemos decir como lugar común. Y así se gestó lo que nuestros entrevistados pudieron sembrar, cosechar, y seguir manteniendo en pie. Y como las causalidades existen, más que las otras de parecida grafía, cuando observamos la fecha de publicación de la edición de hoy, vemos con agrado que se trata del Día Mundial del Folklore. Nada más y nada menos que el saber del pueblo. Tan profundo como existir con el canto.

Raúl Alberto Vigini

