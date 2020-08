"En nuestra responsabilidad social está la llave para evitar la propagación del virus" Locales 19 de agosto de 2020 Redacción Por En el marco de una conferencia de prensa, el intendente Luis Castellano llamó a los rafaelinos y las rafaelinas a respetar todas las medidas sanitarias dispuestas para evitar más contagios por coronavirus, luego de la aparición de un nuevo caso en la ciudad.

FOTO M. LIOTTA DETALLES. Castellano, Racca y Copello hablaron sobre la situación que generó el caso de coronavirus de un rafaelino tras casi 4 meses.

El intendente Luis Castellano brindó este martes por la mañana una conferencia de prensa, junto a la integrante del equipo de Coordinación Epidemiológica de la Región 2 Salud de la Provincia de Santa Fe, Sandra Capello, y el subsecretario de Salud municipal, Martín Racca, para referirse al rol fundamental que les cabe a los ciudadanos en respetar todas las medidas preventivas sanitarias para no caer en un episodio como el que desencadenó un nuevo caso positivo por COVID-19 en nuestra ciudad.

En el inicio de la charla, Castellano, visiblemente muy ofuscado por lo sucedido, recordó que los primeros casos de Covid-19 se dieron en personas que vinieron del exterior y tuvieron la responsabilidad individual y familiar de hacer cuarentena. Por eso mismo la cantidad de casos se limitó a 21 positivos en Rafaela y se pudo avanzar en la liberación de las actividades económicas, al punto tal de llegar al 80% de la normalidad".

No obstante, en este caso, el portador del virus tuvo un viaje y a pesar del hisopado, y del pedido de los médicos para que se quede en su casa, hizo todo lo contrario. Fue a trabajar normalmente durante dos días y hasta mantuvo varias reuniones familiares. Sobre esto, Castellano agregó esta vez es diferente porque “sucede con un nivel de irresponsabilidad supina absoluta de la persona que lamentablemente porta el virus". A continuación, también acotó que "se violan absolutamente todas las normas porque se desobedece el consejo del equipo médico para hacer cuarentena, se viaja a una zona de circulación comunitaria para hacer una actividad que no se puede hacer. No sabemos con qué permiso. Se vuelve y no se cumple la cuarentena. Además de no cumplirla, se arma dos conglomerados de relaciones estrechas. Uno con la familia, sus seres queridos, y otras con las empresas que son partes de donde trabaja la persona”, sentenció el titular del Ejecutivo, quién pidió, además, que “más que nunca se use el barbijo, se mantenga distancia, se respeten los decretos. No queremos retroceder de fase. Hoy tenemos alerta naranja”, dijo en una rueda de prensa realizada en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela.

Después de casi 120 días sin casos, Rafaela tiene, nuevamente, personas infectadas con coronavirus. Aquí debemos reflexionar sobre el valor que toma nuestra vida y la salud, pero también la economía, la cual se ve afectada por las consecuencias de la inconducta de una persona que no cumplió con los protocolos ni se sinceró ante la consulta del equipo médico. La consecuencia de su acto provocó que 14 contactos se encuentren aislados, 5 empresas cerradas y, aproximadamente, 200 personas no puedan acudir a sus puestos laborales. "Sobre la persona que dio positivo de coronavirus, menos le importa lo que le pase al resto de la ciudad", continuó relatando Castellano sobre la “cruda situación actual de Rafaela” en donde hay por lo menos 60 personas aisladas hasta que se termine de armar el mapa epidemiológico, ya que el infectado no quiso dar detalles de los contactos estrechos. “Los empleados deben estar preguntándose con quién estuvimos en contacto luego de estar con esta persona y a la vez las personas que estuvieron en contacto con los empleados deben estar preguntándose lo mismo. ¿Cuánto vamos sumando así’? ¿Y en todas esas situaciones no hay personas de riesgo?”, expresó Castellano.

Posteriormente, y en referencia al tema, Martín Racca, señaló que “apelamos a responsabilidad individual. Necesitamos la verdad porque nuestro trabajo se basa en eso. Se le miente al equipo médico y cuando da positivo no se dice cual son las relaciones estrechas que tuvo para lo cual debe estar pensando que tampoco importa lo que le pase a los familiares y la empresa. Estamos hablando de la salud y de la economía".

En nuestra ciudad el 85 por ciento de las actividades productivas está en marcha, pero hay algunas que aún no pudieron volver a trabajar. Todos tenemos un compromiso con ellos y eso solo será posible si nos cuidamos entre todos.