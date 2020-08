Se reportaron 3 casos más en Rafaela

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 Salud de la Provincia comunicó este martes por la noche tres nuevos casos de COVID-19 en Rafaela. Se trata de dos hombres y una mujer que presentan buen estado de salud y están realizando el aislamiento pertinente y recibiendo los controles sanitarios. Ninguno de los tres tiene contacto con el caso registrado el día lunes. Actualmente se encuentra en investigación la procedencia de los contagios. Recordemos la importancia de cumplir con las medidas preventivas a fin de evitar la propagación del virus. Conserve la distancia interpersonal de metro y medio a dos metros. Higienice sus manos con agua y jabón o alcohol y evite llevarlas a la cara. Salga solo para lo indispensable y use barbijo o tapaboca. Cuidándonos cada uno, nos cuidamos entre todos.

De esta manera, la ciudad sumó su cuarto contagio en las últimas 48 horas y estos nuevos casos ingresarán en el reporte epidemiológico de la provincia de Santa Fe de este miércoles. Igualmente, en las últimas horas se estaban realizando alrededor de 20 hisopados del entorno del caso positivo de este lunes, con lo cuál la cantidad de contagios podría aumentar con el correr de los días. Con estos nuevos positivos, Rafaela suma un total de 25 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, mientras que en el Departamento Castellanos la cifra se eleva a 27 (uno en María Juana y el restante de un ciudadano de Lehmann).



128 NUEVOS CONTAGIOS

Mientras tanto, este martes el ministerio de Salud de la provincia confirmó 128 nuevos casos, lo que da un total de 3.557 santafesinos que contrajeron el virus desde este flagelo ingresó al país, de los cuáles 8 corresponden a la ciudad de Santa Fe (6 tienen relación con casos que ya dieron el hisopado positivo mientras que los otros 2 se encuentran en investigación). En Monte Vera se notificaron 4 y en Santo Tomé 2, uno con contacto con caso confirmado y otro con antecedente de viaje a zona con circulación. En tanto, registraron un positivo Laguna Paiva, Helvecia, Rafaela (el caso reportado el lunes, junto con el paciente de Lehmann internado en el hospital de nuestra ciudad) y San Justo. Los pacientes de estas dos últimas ciudades viajaron a zonas con circulación viral. Además, Rosario sumó 44 nuevos casos en las últimas 24 horas (26 estuvieron en contacto con caso confirmado, mientras que los 18 casos restantes están en investigación para determinar el nexo epidemiólogico), Venado Tuerto notificó 13 casos (9 contactos de casos confirmados y 4 en investigación); 9 de San Lorenzo (en investigación); 8 de la ciudad de Santa Fe (6 contactos con casos confirmados y 2 en investigación); y 7 de Villa Constitución (5 contactos de casos confirmados y 2 antecedentes de viaje a zona con circulación). Otras ciudades que también registraron contagios son: 6 de Casilda (en investigación); 4 de Firmat (1 contacto de caso confirmado y 3 en investigación); 4 de Monte Vera (contactos de casos confirmados); 3 de Aldao (en investigación); 3 de Capitán Bermúdez (en investigación); 3 de Granadero Baigorria (en investigación).

También hubo casos en las siguientes localidades: 3 de Aldao -Departamento San Lorenzo- (en investigación); 3 de Capitán Bermúdez (en investigación); 3 de Granadero Baigorria (en investigación); 2 de Elortondo (1 contacto de caso confirmado y 1 en investigación); 2 de Los Molinos (en investigación); 2 de Santo Tome (1 contacto con caso confirmado y 1 antecedente de viaje a zona con circulación); 1 de Lehmann (en investigación); 1 de Villa Gobernador Gálvez (en investigación); 1 de Alvear (en investigación); 1 de Bigand (contacto de caso confirmado); 1 de Empalme Villa Constitución (antecedente de viaje a zona con circulación); 1 de Funes (contacto de caso confirmado); 1 de Helvecia (contacto de caso confirmado); 1 de Ibarlucea (en investigación); 1 de Laguna Paiva (en investigación).

1 de Las Toscas (en investigación); 1 de Pueblo Esther (antecedente de viaje a zona con circulación); 1 de Ricardone (contacto de caso confirmado); 1 de San Justo (antecedente de viaje a zona con circulación); 1 de Sancti Spíritu (antecedente de viaje a zona con circulación); 1 de Timbúes (en investigación); 1 de Tortugas (en investigación).

y 1 de Villa Ocampo (en investigación).

En tanto, hay un total de 2.398 pacientes recuperados: 43 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos, 21 de los cuales están con asistencia respiratoria mecánica y 108 se encuentran internados en sala general. Por último, en la provincia se registraron 30.292 notificaciones de las cuales 25.215 fueron descartadas.



2 MUERTES MAS

Por otro lado, ayer también se informó el fallecimiento de dos personas con COVID-19 en la provincia de Santa Fe, una de 84 años y una de 89 años, ambas con residencia habitual en la localidad de Rosario. Hasta la fecha se registran un total de 34 fallecidos en la provincia (1 en Rafaela).



EN ALERTA

No obstante, en la transmisión del reporte provincial, la ministra de Salud Sonia Martorano remarcó que "estamos en una situación de alerta", debido a la ocupación de camas críticas y la curva en ascenso. No descartó un retroceso de Fase, que sería la número 3, previa a la que transitamos en este momento en la provincia. La diferencia sería suspender las actividades religiosas, las deportivas, las reuniones familiares, bares y restaurantes, y la concurrencia a shoppings, entre otras.



MAS DE 19.000 VEHICULOS

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) infirmó que durante este fin de semana la Policía de Seguridad Vial fiscalizó 19.804 vehículos que pasaron por los puestos interprovinciales. Allí, el personal de seguridad y de Salud efectuaron 5.130 tests de anosmia e hicieron retornar a 110 personas que no pudieron justificar el motivo por el cual debían permanecer en la provincia de Santa Fe. Los datos surgen del accionar de la policía vial en los 27 puestos interprovinciales y en los cuatro Accesos Cuidados ubicados en la localidad de Florencia, al norte de la provincia en el límite con Chaco, Gral. Lagos, en la Autopista Rosario Buenos Aires; Autovía 19 en Josefina y en el Túnel Subfluvial. A todos los conductores que ingresan a Santa Fe se les solicita la documentación correspondiente y el hisopado negativo si provienen de zonas del país con circulación comunitaria del virus. Si no cumplen estos requerimientos la PSV hace retornar a los conductores. Así, se controlaron 19.804 vehículos y se realizaron 5.130 tests de anosmia a cargo del personal de Salud. Desde que comenzaron los intensivos controles en los límites interprovinciales para evitar el ingreso de personas con Covid desde otras regiones del país la Provincia ya lleva fiscalizados más de un millón de vehículos. Desde el pasado lunes se comenzó a solicitar el hisopado negativo para quienes quisieran ingresar a la provincia desde zonas con circulación comunitaria del virus. Las fuerzas de seguridad hicieron retornar a más de 1.000 conductores desde el inicio de los controles.