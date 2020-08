Malestar en los barrios de la ciudad que quedaron afuera de la obra de cloacas Locales 19 de agosto de 2020 Redacción Por La semana pasada, el presidente del directorio de ASSA, Ing. Hugo Morzán anunció una inversión de alrededor de 260 millones de pesos para obra de cloacas en Rafaela. Hay sectores que se sorprendieron por quedar afuera en esta etapa. Con la ampliación de la Planta Depuradora Cloacal estarían contemplados.

FOTO ARCHIVO CLOACAS. En algunos sectores de Rafaela no se realizarán las obras.

El 27 de agosto, se abrirán las propuestas de licitación para la construcción de una estación elevadora y caño colector para Villa Los Álamos y Villa Aero Club, junto con la ejecución de redes domiciliarias para Antártida Argentina, Brigadier López y el loteo Tierra de Pioneros de El Bosque. Por otra parte, Nación, Provincia y Municipio se encuentran gestionando la habilitación del cuarto módulo de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales.

Este anuncio generó la alegría de muchos vecinos y el enojo o malestar de otros como por ejemplo los de barrio Pizzurno, 17 de Octubre y La Cañada.

El 16 de junio se generó una nota para comunicarle a los vecinos, que tras reunirse con el Intendente Luis Castellano, las secretarias de Gobierno y Participación Amalia Galantti, de Obras y Servicios Públicos Bárbara Chivallero, la coordinadora de Relaciones Vecinales, Vanesa Macagno el presidente de Federación de Entidades Vecinales, Javier Grande y representantes de los barrios La Cañada, Antártida Argentina, El Bosque, Pizzurno y 17 de Octubre, y que luego de diversas gestiones realizadas ante la empresa ASSA y el apoyo del Gobierno Provincial de Omar Perotti, se tomó la determinación de realizar las obras de cloacas postergadas durante años en nuestra ciudad. Eso se había informado en ese momento.

Al conversar con Martín Tuninetti, presidente de la comisión vecinal del barrio 17 de Octubre, señaló que “nosotros el 16 de junio fuimos a una reunión a dónde se nos explicó que se iba a hacer la obra de cloacas en barrio 17 de Octubre, La Cañada, Antártida, Brigadier López, Tierra de Pioneros y Pizzurno, pero la semana pasada través de los medios nos enteramos que en el barrio 17 de Octubre, La Cañada, parte de Brigadier López y Pizzurno no estarían haciéndose las obras, lo que generó que la gente hoy tenga un gran enojo; por otra parte el no tener la posibilidad de saber cuál es la verdad de esto, porque fuimos a una reunión el pasado viernes a dónde no hubo una respuesta concreta cuál fue el criterio que se tomó para que la obra de cloacas en estos barrios no se haga”, señaló.

“Hoy entendemos que hubo una mala comunicación desde el municipio, porque nos habían mandado un mensaje donde figuraba que el barrio 17 de Octubre estaba incluido. Realmente pasamos de la alegría a la angustia, que es lo que viven los vecinos y lo que queremos es una explicación del intendente; lo dije en la reunión del viernes pasado en la que no estuvo presente el intendente, como nos informó la buena noticia, quiero escuchar al intendente que nos diga porqué se tomó esta decisión de que el barrio 17 de Octubre y otros barrios no tengan la obra de cloacas”, manifestó Tuninetti. Y agregó: “nos genera mucha angustia y mucha bronca, es feo que nos mientan en la cara y hoy los vecinos están enojados”.