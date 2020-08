Argentina superó los 300.000 casos de coronavirus y suman 6.048 los fallecidos Nacionales 19 de agosto de 2020 Redacción Por En las últimas 24 horas se reportaron en el país 235 muertes y 6.840 nuevos contagiados.

FOTO NA SIN FRENO. El Covid-19 no desacelera su velocidad de contagio en la Argentina.

BUENOS AIRES, 19 (NA).- Un total de 235 muertes por coronavirus se reportaron en todo el país durante las ultimas 24 horas y 6.840 nuevos contagios, por lo que ya suman 6.048 los fallecidos y 305.966 los infectados, según informó anoche el Ministerio de Salud de la Nación.

Según el reporte vespertino de la cartera sanitaria, se produjeron 172 decesos: 95 hombres, 48 residentes en la provincia de Buenos Aires; 25 en la Ciudad de Buenos Aires; dos en Chaco; uno en Córdoba; siete en Jujuy; siete en Mendoza; dos en Río Negro; dos en Neuquén; y uno en Santa Fe; y 74 mujeres; 40 residentes en la provincia de Buenos Aires; 22 en la Ciudad de Buenos Aires; cuatro en Córdoba; cinco en Jujuy; uno en Mendoza; uno en Santa Fe; y uno en Tierra del Fuego.

En tanto, dos personas residentes en la provincia de Buenos Aires y una persona residente en Jujuy, notificadas como fallecidas, no registran dato de sexo. En el reporte matutino fueron confirmadas 63 muertes: 40 hombres, 29 de la provincia de Buenos Aires, siete de la Ciudad de Buenos Aires, uno de Chaco, dos de Jujuy y uno de Neuquén; y 23 mujeres, 15 de la provincia de Buenos Aires, cinco de CABA, una de Formosa, una de Salta y una de Jujuy.

Del total de esos casos, 1.161 (0,4%) son importados, 77.895 (25,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 185.880 (60,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Si bien la cifra de muertos y de nuevos contagiados es alta, no es récord, ya que el miércoles 12 de agosto se registraron 7.663 enfermos en 24 horas y el martes 11 de agosto hubo 241 fallecidos.

En total hay 1.799 pacientes internados por coronavirus en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto es de 57,7 por ciento en la nación y de 68,2 por ciento en el AMBA, según la información reportada por las diferentes jurisdicciones.

De los 6.840 nuevos contagios, 4.585 son de la provincia de Buenos Aires, 1.051 de la Ciudad de Buenos Aires, 227 de Córdoba, 218 de Jujuy, 138 de Río Negro, 129 de Santa Fe, 124 de Mendoza, 111 de Salta, 56 de La Rioja, 46 de Entre Ríos, 45 de Chaco, 44 de Tucumán, 22 de Santa Cruz, 13 de Neuquén, 12 de Santiago del Estero, 10 de Tierra del Fuego, 7 de Chubut, 3 de Corrientes y 2 de San Luis, .

A ese total hay que restarle un paciente a Catamarca, uno a Formosa y uno a La Pampa porque son provincias que reclasificaron esos casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia.

Del total de casos confirmados, un 60.3 por ciento se originó por circulación comunitaria, la cual puede verificarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); en Chaco: en Resistencia, Puerto Vilelas, Fontana y Barranqueras; en Neuquén: en capital, Plottier, Centenario, Plaza Huincul y Cutral Co, y en Río Negro: en Bariloche, Roca y Cipolletti.

También se verifica la misma condición en Mendoza; en el Gran Mendoza, en Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú; en Santa Fe: Rosario y alrededores, Casilda, Venado Tuerto y San Lorenzo; en las ciudades de Córdoba, en Río Grande (Tierra del Fuego), Río Gallegos (Santa Cruz), Paraná (Entre Ríos), en Jujuy: en los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro; en San Miguel de Tucumán, y en La Rioja: en la ciudad capital y en El Chamical.

Según el subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Salud, Alejandro Costa, los casos en el AMBA, que en otras jornadas llegaron a superar el 90 por ciento, este lunes se redujeron a un 70,9, mientras que el 5,3 de los mismos se produjeron en Jujuy, el 3,7 en Córdoba y Mendoza, respectivamente, y el tres en Santa Fe.

La tasa de afectación de la población en cuanto a la enfermedad ya era de 659 cada cien mil habitantes, la edad promedio de los contagiados es de 37 años, mientras que un 6,6 por ciento de los mismos son trabajadores de la salud.

La letalidad por coronavirus en el país permanecía en el 1,9 por ciento con un promedio de edad de los fallecidos de 72,5 años y una tasa mortalidad de 128 cada millón de habitantes.

Este lunes fueron realizadas 13.483 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 994.942 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 21.926,2 muestras por millón de habitantes, en tanto que se descartaron 558.315 casos por laboratorio y por criterio clínico/epidemiológico, con una positividad acumulada de 34,9 por ciento.

De los 305.966 enfermos que hay en total en el país, 190.199 son de la provincia de Buenos Aires, 79.252 de la Ciudad de Buenos Aires, 5.227 de Jujuy, 4.991 de Córdoba, 4.549 de Chaco, 4.074 de Río Negro, 3.623 de Mendoza, 3.561 de Santa Fe, 1.911 de Neuquén, 1.750 de Entre Ríos, 1.489 de Tierra del Fuego, 1.287 de Salta, 1.089 de Santa Cruz, 851 de La Rioja, 678 de Tucumán, 424 de Chubut, 338 de Santiago del Estero, 233 de Corrientes, 184 de La Pampa, 79 de Formosa, 64 de Catamarca, 55 de Misiones, 36 de San Luis y 22 de San Juan.

A Tierra del Fuego se le incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid-19 en esa parte del territorio argentino).