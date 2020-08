La Libertad, la República y la Democracia, no se negocian… Información General 19 de agosto de 2020 Por Alicia Riberi Leer mas ...

Haciendo un paneo a lo largo de mi vida y habiendo pasado por muchas situaciones y vivencias que debimos sufrir los argentinos, podemos decir que la Libertad, la República y la Democracia son valores que no se pueden poner en riesgo.

La libertad es un don de Dios desde que nacemos, es un don que muchas veces no sabemos aprovechar y ponemos en riesgo y hoy como Argentina, siendo que están atentando contra nuestra libertad, están gobernando con decretos y no son capaces los legisladores de sesionar normalmente, respetando un protocolo, pero como tantos países sesionar y no por medios virtuales. Están siendo indiferentes a las necesidades del pueblo que trabaja, produce y se esfuerza y tengan en cuenta que así crean que un jubilado, no puede reclamar, están equivocados, porque la mayoría aportamos durante más de treinta años y los distintos gobiernos, trabajaron nuestros aportes y hoy creen que nos regalan migajas a las que no tenemos derecho y sin embargo, merecemos una devolución genuina de nuestros esfuerzos durante tantos años. Hoy siento, que en honor a nuestro admirado Libertador de América, debemos luchar sin pausa y pacíficamente para que nos escuchen, los que padecen sordera crónica, a la hora de valorar los derechos de los gobernados. La Democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes y hoy pareciera, que los ciudadanos molestan, manifestándose sobre sus disconformidades, que no son menores, una reforma judicial, en un momento muy poco oportuno, modificación del número de miembros de la corte y como si fuera poco, la inseguridad crece día a día y se liberan a los delincuentes y se obliga a la gente a ponerse tras las rejas para poder cuidarse, debido al temor. A parte de todo esto, una economía paralizada, castigada y sin un plan económico, se lo criticamos a Macri y ahora debemos hacer lo mismo con el Sr. Presidente, que considera innecesario un plan económico, cuando en cualquier trabajo nos exigen una planificación de trabajo, para la consecución de un proyecto.

Debemos ser claros, acá a nadie le interesa que el gobierno fracase, queremos seguir en democracia, pero el gobierno tiene la obligación de escuchar al sector productivo, a la clase media trabajadora que está siendo descuidada, lo fue por el gobierno anterior y lo es ahora. Explíquenme cómo se sostiene un país si se apalea a la clase que trabaja. Los políticos sordos o indiferentes, son los primeros que deberían donar una buena parte de sus sueldos, ya que son servidores públicos que ganan un dineral y es necesario respetar al pueblo que espera señales. ¿Quieren que mueran los jubilados de la mínima, que deberán vivir con 18000 pesos y la canasta básica para ellos es de 45000 pesos? A mí me suena como si los condenaran a morir. Cómo viven con 18000 pesos? Quisiera que un solo político me lo explicara y sé que no va a tener los argumentos, porque no los hay.

La República es en sí misma un valor para todos los ciudadanos de la Nación, costó edificarla y cuesta mantenerla, pero vale la pena, porque nuestros próceres lucharon para forjar país libre, soberano, republicano.

Defendamos los valores de la República, en paz, serenamente, pero sin descuidarnos, siempre atentos ya que la República no se toca.

La Libertad, las Democracia y la República son la esencia de nuestra Patria y no se negocian, se respetan.