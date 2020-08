Viotti: “queremos que los 22 policías se queden en Rafaela” Locales 19 de agosto de 2020 Redacción Por En la sesión del Concejo del próximo jueves se votará un proyecto de resolución impulsado por el concejal Leonardo Viotti junto al bloque de Cambiemos, para que los 22 policías que llegaron de la Comunitaria se queden en la ciudad.

FOTO ARCHIVO LEO VIOTTI. "Necesitamos más personal que camine la ciudad", dijo el concejal.

Luego de manifestar su postura con respecto al envío de personal policial para asegurar el cumplimiento del aislamiento social y evitar las reuniones afectivas, que siguen suspendidas en la provincia de Santa fe hasta fin de mes, el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti, ingresó el proyecto de resolución solicitando que los 22 policías que llegaron de la Comunitaria se queden en Rafaela y planteando que “es gravísima la situación de inseguridad que está atravesando nuestra ciudad, lo vemos traducido en el gran aumento de hechos delictivos, tiroteos y una escalada de violencia, que parece no tener fin. Si no tomamos medidas ya, esto se va a poner cada vez peor”.

“Con un análisis simple y con un poco de sentido común, queda en evidencia que los policías que hay en Rafaela no son suficientes. Necesitamos más personal caminando la ciudad y no solamente en el centro, sino también en los barrios que son los que más sufren este flagelo”, agregó Viotti.

La situación actual de inseguridad pide la presencia continua y permanente de las fuerzas de seguridad para prevenir, disuadir y reprimir todas las formas de delito que se están dando en nuestra localidad.

En ese sentido el edil señaló que “ya nos recibimos de ciudad grande, somos uno de los centros urbanos más poblados de la provincia, entonces el gobierno provincial no debería descuidarnos, llegaron prometiendo más seguridad, bueno, estamos reclamando para que se cumpla. Ya presenté un pedido anterior para que den a conocer el Plan de Seguridad para Rafaela, que todavía brilla por su ausencia. Ahora, todo Cambiemos, estamos impulsando este proyecto para que los 22 efectivos queden permanentes en nuestra ciudad. Queremos que se queden a cuidarnos”, expresó Viotti.

El radical argumentó su proyecto resaltando que en su momento, el intendente solicitó al gobierno socialista 150 nuevos ingresos para la Unidad Regional V de Policía. Del mismo modo debería requerir que estos agentes de la Policía Comunitaria, que fueron asignados de manera provisoria y temporal durante el fin de semana del 8 de agosto pasado en el marco de la pandemia Covid-19, sean asignados de manera permanente en nuestra ciudad.

Viotti finalizó diciendo que “la seguridad pública es la mayor demanda de los rafaelinos al Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, escuchemoslos y hagamos cumplir la obligación del Estado de garantizar bienestar, calidad de vida y paz social para todos los vecinos de los barrios, sin dejar de lado ningún sector de Rafaela”.



OTROS PROYECTOS

En la reunión de comisión que se realizó ayer por la mañana se dieron despacho a otros proyectos, además del presentado por Leonardo Viotti referido a los 22 policías de la Comunitaria.

Se trata de un proyecto de resolución para declarar de interés municipal el curso de actualización docente: “Convivencia, ciberconvivencia y acoso escolar. Estrategias para su prevención y abordaje”, brindado por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) Rafaela, en el marco del Proyecto de Vinculación con el medio socio – comunitario denominado “Programa para generar climas de aula positivos y mejora de la convivencia y la ciberconvivencia en la Educación Secundaria de Rafaela”, que dará comienzo el 1º de Septiembre del 2020.

También recibieron despacho una Minuta de Comunicación sobre liberar calzada en Av. G. Maggi y A. Destéfanis; Minuta de Comunicación sobre trabajos entre calles Perussia, Rodriguez y Champagnat; Minuta de Comunicación sobre mantenimiento de ripio en calle M. O. Aragno; Minuta de Comunicación referida a juntar basura en calle 500 Millas e/Oroño y Lorenzatti; Minuta de Comunicación sobre pedido de informe referido al entubado canal norte; un Pedido de Informes vinculado a la educación en el marco del Covid-19; un Proyecto de Resolución solicitando a ASSA por obras de cloacas; Pedido de Informes a Bomberos sobre la causa de los incendios.