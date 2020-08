Murió Andrés Terrones Información General 19 de agosto de 2020 Redacción Por Era el último sobreviviente de la Sonora Santanera original. El cantante fundó la agrupación en 1955 junto a Carlos Colorado y Juan Bustos; fue la voz de grandes éxitos como "Las voces de Nueva York".

FOTO CUARTOSCURO// ANDRÉS TERRONES// El cantante se mantenía activo.

El que era el último sobreviviente de la primera formación de La Sonora Santanera de Carlos Colorado, una de las agrupaciones más emblemáticas de México, ha fallecido. “La Santanera” anunció en redes sociales el fallecimiento del último de los fundadores de la agrupación, Don Andrés Terrones, conocido como “Chaparrito de oro”.

A través de un comunicado emitido en la cuenta oficial de la agrupación en Twitter se dio a conocer que el artista perdió la vida este martes. En el comunicado no se esclarece cuál fue la causa del deceso del músico a sus 86 años.

No hay palabras que expresen nuestro pesar, pero estamos seguros que nuestro querido Don Andrés Terrones siempre vivirá a través de su música. Agradecemos por todos los éxitos que nos regaló y todas las historias vividas, hasta siempre a nuestro “Chaparrito de Oro”. El comunicado donde La Sonora Santanera se despide de su fundador.

El talento de Andrés Terrones ha acompañado a muchas generaciones gracias a temas populares de la agrupación que ha hecho famosos verdaderos himnos de la música mexicana como “Perfume de gardenias”, “La boa”, “Bómboro quiñá” y “Pena negra”.

La cantante de la alineación actual del grupo, María Fernanda Alvo Díaz, también compartió la noticia en su perfil de Instagram

“Siempre lo vamos a recordar con esa fuerza, con ese amor a la música de la Sonora Santanera, con ese buen humor y con esa sabiduría, Don Andrés no murió, se queda por siempre en el corazón de todos los que tuvimos la dicha de conocerlo y convivir con él. Buen viaje de regreso, estoy segura de que su gran amigo, Carlos Colorado lo recibió con los brazos abiertos”

Tras más de seis décadas de trayectoria musical, el músico fundador falleció el día de hoy dejando a su paso un notorio legado en la música mexicana, consolidándose como una leyenda del género romántico y tropical.