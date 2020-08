"Lo que pueda pasar es hacer futurología" Deportes 19 de agosto de 2020 Redacción Por RUGBY

BUENOS AIRES, 19 (NA) - El centro de la Selección argentina de rugby, Los Pumas Matías Orlando se mostró esperanzado en la vuelta de los entrenamientos, pero aclaró que hay cosas que ellos como jugadores no pueden "controlar", habida cuenta de la falta de competencia a nivel internacional de cara al próximo Rugby Championship.

"Estamos tratando de enfocarnos y ponernos en la cabeza cosas que podemos manejar,pero hay cosas que no podemos controlar. Lo que pueda pasar es hacer futurología. Es lo que es. Hoy estamos en esta situación, vamos a entrenar de la mejor manera posible, de la mejor manera que nos permitan", aseguró Orlando. En una conferencia de prensa virtual a través de la plataforma zoom, y desde la "Casa Puma" en donde se encuentra concentrado con el equipo que dirige Mario Ledesma, Orlando dijo que esperan "llegar de la mejor manera posible a competir y traer buenos resultados".

"No podemos hacer nada contra la realidad", afirmó el jugador tucumano sobre este presente con bastante incertidumbre del rugby argentino, que por el momento volvió a los entrenamientos bajo estrictos protocolos de sanidad.

Los Pumas afrontarán el Rugby Championship entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre, en la competencia que reunirá a Nueva Zelanda, Australia, Argentina y Sudáfrica en la tierra de los All Blacks, en un formato de todos contra todos, por la pandemia de coronavirus. El jugador de Jaguares, la franquicia argentina en el Súper Rugby, también indicó que es incierto lo que pasará con el equipo -que en 2019 llegó a la final del certamen- y evitó ahondar en ese tema, más allá de que "la UAR busca la mejor competencia para el equipo".

Sobre la forma en que encaran cara práctica, que por el momento se hacen en grupos, Orlando indicó que lo toman "muy en serio" y tratan de "evitar al máximo algún contagio". Orlando continuará, a fin de año, su carrera en el Newcastle Falcons, de la liga inglesa, luego de haber estado las últimas temporadas en Jaguares. El jugador tucumano fue operado de una lesión en el hombro, y si bien pudo hacer algo de la recuperación, aún le falta el contacto físico, hasta el momento imposible de hacer por la pandemia, pero comentó que se siente "bien" y con optimismo de cara a lo que viene en su preparación con la selección.