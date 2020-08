Stéfano Brundo renovó hasta 2021 Deportes 19 de agosto de 2020 Redacción Por El defensor extendió su contrato y seguirá vistiendo la camiseta de Atlético de Rafaela por 18 meses más. El DT Otta se asegura uno de los dos marcadores centrales que pretendía. Se busca otro.

Su segundo ciclo en Alberdi comenzaba prácticamente hace un año atrás y no fue tan bueno como el primero. Así y todo, Walter Otta lo eligió para que continúe, la dirigencia renegoció con el defensor y en las últimas horas terminaron de cerrar el vínculo. Stéfano Brundo finalmente seguirá en Atlético de Rafaela por 18 meses más.

El marcador central de 27 años había finalizado su vínculo en el pasado mes de junio y ahora seguirá hasta diciembre de 2021.



Hace prácticamente un año atrás Brundo regresaba a Atlético (proveniente de Gimnasia de Mendoza) pero su arribo era con una lesión en un tendón, lo que le llevó más de un mes de recuperación y ausencia. Luego no pudo ganarse su lugar en el once ideal. Con Otta como DT estuvo en cuatro partidos, anotando un gol. Su anterior paso había sido en la temporada 2017/2018, donde participó de 23 partidos, marcando en dos oportunidades.



Brundo estará viajando a nuestra ciudad en las próximas horas para firmar el contrato, realizar la cuarentena respectiva y estar a disposición para el reinicio de las prácticas, el 2 de septiembre.



De esta forma, el entrenador ya cubrió uno de los puestos a reforzar. La dirigencia se encuentra en la búsqueda de otro central, más un lateral derecho que estaría al caer (Nicolás Sansotre, libre de Villa Dálmine). También se esperan novedades, para las próximas horas, por Claudio Bieler.