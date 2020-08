Turismo Nacionales 19 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El turismo regional perdió ingresos por 77.890 millones de pesos entre marzo y agosto por el impacto de la pandemia de Covid-19 y las estrategias sanitarias para morigerar el daño sanitario. Así lo señaló la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), al realizar un balance por los 6 fines de semana largos perdidos por la cuarentena y las vacaciones de invierno.

Esta estimación incluye lo que se hubiera gastado en forma directa por turistas y excursionistas. "Fue un duro golpe al sector y a las economías regionales, porque lo que se perdió y se perderá, no se recupera", dijo CAME en su informe.

El Covid-19 dejará un alto costo en uno de los sectores de más impacto en la distribución del ingreso entre regiones y entre segmentos socio-económicos: el turismo.