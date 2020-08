Pidieron al Presidente que retire el proyecto Nacionales 19 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio y los titulares de sus interbloques reclamaron ayer por carta al presidente Alberto Fernández que "reflexione sobre el mensaje de la ciudadanía" durante la marcha del lunes y "retire" el proyecto de reforma judicial.

La misiva al jefe de Estado fue cursada poco después de la movilización en el Obelisco y distintos puntos del país con criticas al Gobierno, entre ellas contra la reforma judicial que busca tratar en el Congreso.

La misma fue firmada por Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff, de parte de la UCR; Patricia Bullrich, Humberto Schiavoni y Cristian Ritondo, por el PRO; Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, en representación de la Coalición Cívica, y el titular de la AGN, Miguel Ángel Pichetto.

Al respecto, argumentaron que "la gravedad de la crisis sanitaria que padece el país por el Covid 19, y la preocupación de todos los argentinos por las delicadas consecuencias económica sociales" que atraviesan, demandan concentrar todos los "esfuerzos y recursos en tratar de mitigar y superar esos daños, para que el país pueda volver a producir y desarrollarse en paz".



DIPUTADOS DEL LAVAGNISMO

NO RESPALDAN LA INICIATIVA

El bloque de diputados de Consenso Federal, que tiene como referente al ex candidato presidencial Roberto Lavagna, afirmó ayer que "la reforma judicial propuesta por el Gobierno es absolutamente inoportuna", por lo que no votará el proyecto de ley de reforma judicial que se debate en el Senado.

"Sin un acuerdo político fuerte y extendido, la reforma judicial es inviable. Y está claro que un acuerdo de ese tipo no existe. Por eso, ratifico que el bloque de Consenso Federal no la votará", enfatizó el Bloque de Consenso Federal, compuesto por Graciela Camaño, Alejandro Rodríguez y Jorge Sarghini.