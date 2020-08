Caen reservas para intervenir en el mercado cambiario Nacionales 19 de agosto de 2020 Redacción Por PREOCUPANTE: SOLO QUEDARIAN U$S 4.500 MILLONES

FOTO ARCHIVO BANCO CENTRAL. Tiene cada vez menos reservas líquidas.

BUENOS AIRES, 19 (NA).- La indecisión del Gobierno sobre ajustar más el cepo cambiario preocupa al mercado, ya que el Banco Central apenas contaría con U$S 4.500 millones de reservas líquidas para intervenir en la plaza, con el fin de contener el tipo de cambio. Esto es así ya que de los U$S 43.200 millones que en bruto tiene la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce, alrededor de U$S 20.000 millones corresponde al swap chino y otros U$S 11.300 millones a encajes de depósitos en dólares.

Además de estos registros, existen préstamos del Banco Internacional de Pagos (BIS) y derechos especiales de giro del FMI por otros U$S 3.000 millones, de acuerdo con los cálculos realizados por el economista Fernando Marul.

De este modo, las reservas netas llegarían a U$S 8.500 millones pero a esa cantidad se le deben descontar otros U$S 4.000 millones en oro.

Si bien en caso de una emergencia, podría vender el oro o hacer uso del swap chino, esa operación generaría más preocupación y fomentaría la demanda. Diariamente, la entidad monetaria interviene en la plaza cambiaria para intentar fortalecer la oferta de billetes y evitar bruscas subas que impacten en los precios.

Durante el último fin de semana, el presidente Alberto Fernández admitió que preocupa la salida de dólares del mercado a través del sector minorista, pese a que sólo se pueden comprar U$S 200 dólares por mes por ahorrista.

La cantidad de pequeños compradores viene aumentando cada mes y es un punto de preocupación no sólo en la cúpula del Central sino también dentro del equipo económico que comanda Martín Guzmán.

En junio los ahorristas compraron unos U$S 800 millones, ya que unos 4 millones de personas realizaron operaciones.

El Ministerio de Economía espera que el acuerdo con bonistas calme el mercado y descomprima la presión de la demanda de billetes, cuestión que por ahora está lejos de conseguir.

Entre enero y julio, la balanza comercial argentina habría registrado un saldo positivo cercano a los U$S 9.000 millones, pero en ese mismo período el Central perdió U$S 1.500 millones.



BANCO CENTRAL VOLVIÓ

A BLOQUEAR CUENTAS

El Banco Central profundizó los controles en el mercado cambiario y bloqueó a más de 4.000 cuentas para operar, tras registrar actividades inusuales en la compra y venta de dólares.

La comunicación fue dirigida a las entidades financieras y a los operadores para advertir que "sin la previa autorización" de la autoridad monetaria no se deberá "dar curso a operaciones de cambio" a los nombres y números de CUIT de las personas publicadas.

Se trata de dos documentos con extensas listas de sospechosos de fraude en el marco de los denominados "coleros virtuales" que incluye tanto a quienes se encargaban de comprar dólares como a quienes recibían las divisas.

Así, ese listado dado a conocer en las comunicaciones "C" 87905 y 87906 vincula a sus integrantes con la actividad financiera informal.

Un mes atrás, el Banco Central había llevado a cabo la suspensión de 362 cuentas en lo que fue el inicio de su intento por desarticular una estructura conformada con el fin de comprar más dólares que el tope de los 200 mensuales y así obtener una diferencia con la brecha entre la cotización oficial y la del mercado "blue".

Dentro de ese sistema, las primeras cuentas reciben transferencias de pesos y compran los 200 permitidos, que luego son enviados a otras cuentas.

En julio, el listado había incluido a números de CUIT que operaban virtualmente a través de Brubank. Tras apuntar a las cuentas sospechosas, el organismo que conduce Miguel Ángel Pesce abre los sumarios correspondientes y luego los girará a la Justicia por ley Penal Cambiaria.

En ese escenario, el directorio del Banco Central también decidió exigir a las entidades financieras aumentar los controles sobre las cuentas que reciben transferencias de dólares en forma "inusual", aunque por ahora desistió de prohibir operar en el mercado de cambios a quienes cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).