Perotti: "el verdadero homenaje" se traduce hoy en "más trabajo, seguridad y justicia"

El gobernador Omar Perotti, junto a la vicegobernadora Alejandra Rodenas; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez; y miembros del gabinete provincial, encabezó este lunes el acto central por el 170° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. En ese marco, y mediante videoconferencia, el mandatario estableció contacto con la ciudad de Venado Tuerto desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

“¿Cómo homenajear a San Martín hoy?”, se preguntó el gobernador en su discurso, y aseguró: “Estoy convencido que el hombre común, si pudiera expresar su más íntimo sentir, pediría que el único y verdadero homenaje se tradujera en la conducta insospechable de los gobernantes; en el cumplimiento estricto y compartido de la austeridad que impone la situación actual; en la verdadera atención de los problemas grandes y pequeños que aquejan a la gente; en más trabajo, en más seguridad y en más justicia”.

En consonancia, señaló que “nada que nos propongamos o soñemos para nuestra provincia será posible sin una Justicia libre de personas que no están para servir, sino que pretenden servirse de ella para su propio bienestar”.

“Como el general San Martín -continuó el mandatario- daremos combate y venceremos a esos enemigos que nos carcomen por dentro. Es hora de poner fin a maniobras de unos pocos que afectan a la mayoría, con la fuerte convicción que aquí las cosas no van a quedar como estaban. Confío en que empieza una etapa diferente; aquí no hay protección para nadie, ni la va a haber. Vamos a cortar los vínculos con el delito”.

En otro tramo de su discurso, Perotti afirmó que “tenemos una coyuntura difícil, en la que preservar la salud de los santafesinos y las santafesinas es central”. Y argumentó: “Pienso en el general San Martín, en su disciplina y férrea voluntad, que es lo que necesitamos para andar en estos tiempos inimaginables. Eso le pido a los santafesinos y a las santafesinas. De la conducta de cada uno de nosotros depende salir airoso de esta situación. Si no sé es parte de la solución -el distanciamiento, el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos con agua y jabón-, sé es parte del problema”.

Por otro lado, resaltó que pese a las dificultades que presentó -y presenta- la pandemia Covid-19, “la provincia pudo mantener un buen nivel de actividad productiva y de servicios, siguiendo protocolos de bioseguridad”. Al respecto, recordó el acompañamiento a los distintos sectores, y afirmó: “Apostamos muy fuerte a recuperar el trabajo y la producción”.

Finalmente, tras destacar la labor del personal de salud y docentes de la provincia, y el acompañamiento de intendentes y presidentes comunales, Perotti subrayó: “El Coronavirus no nos detiene ni nos detendrá a los santafesinos, y como gobernador tengo el objetivo de llevar a Santa Fe, a sus ciudadanas y ciudadanos, por esa senda del bienestar, por esa senda que está basada en más trabajo, en más educación y en más inclusión”.

EL ACTO

El acto comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de la Orquesta Sinfónica y el Coro Polifónico de la provincia. Previamente, se colocaron ofrendas florales en el busto del Libertador en Venado Tuerto, y en el de Cayetano Silva, autor de la “Marcha de San Lorenzo”. Luego, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, agradeció la presencia del gobernador, y dijo que el padre de la Patria “fue un ejemplo” y un hombre “que supo entender las demandas de sus tiempos”. Asimismo, Chiarella dijo que San Martín “renunció a todos sus honores, y fue consecuente con su principio de no desenvainar el sable en la lucha entre hermanos; era un hombre que podía habar con libertad porque sus pensamientos y acciones estaban unidos por la coherencia”.

Al finalizar el acto, la vicegobernadora Rodenas expresó que "San Martín nos estaría convocando a pensar en un Argentina unida, en un Argentina que ponga en valor la salud de cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas" a la vez que consideró que "por ese San Martín, por ese legado, por esos cruces y ese presente, es que hoy debemos honrarlo y acompañar este proceso para el bienestar y la salud de todos y todas".