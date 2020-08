Observatorio Comercial: cinco años de sólida y productiva actividad

Desde hace algo más de cinco años, la Universidad Católica de Santiago del Estero, Departamento Académico Rafaela (UCSE-DAR) y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), a través de su Comisión de Comercio y Servicios, trabajan en un proyecto interinstitucional denominado Observatorio Comercial, mediante el cual se llevan a cabo relevamientos trimestrales a cargo de un equipo técnico de investigación conformado por profesionales y alumnos de la UCSE Rafaela. Los datos se recopilan a través de un cuestionario único y la información recolectada es confidencial, anónima y utilizada sólo con fines estadísticos y de investigación.

La importancia de la actividad reside en que permite conocer la realidad que vive el sector de referencia, ayudando con este instrumento a la toma de decisiones. La posibilidad de recolectar, procesar y analizar los datos se transforma en un instrumento de relevancia: sin datos es imposible medir y si no se puede medir no se puede mejorar. El relevamiento periódico y a intervalos trimestrales desarrollado durante estos primeros 5 años, permite ir contando con bloques específicos de información para representar una secuencia de lo acontecido en cada período trabajado, abarcando temas referidos a ventas, medios de pagos, participación, venta digital, expectativas futuras de ventas y actualidad y otras cuestiones puntuales que van surgiendo en el sector. De esta forma se puede no sólo evaluar lo que sucede en cada trimestre, sino también construir un mapa de cómo los distintos acontecimientos impactan en la actividad comercial y de servicios de la ciudad.

Si bien desde el año 2013 la entidad empresaria comenzó a medir este tipo de información para conocer el desarrollo de la actividad comercial y de servicios de la ciudad, la incorporación de técnicos, docentes, investigadores y alumnos de la UCSE, de carreras del área de Ciencias Económicas como Contador Público, Lic. en Administración y Lic. en Finanzas, con el soporte de Ingeniería en Informática, no sólo permitió ampliar la muestra poblacional, sino que le imprimió un salto de calidad al relevamiento. La vinculación interinstitucional permitió incorporar al valioso trabajo que se venía realizando, una mayor rigurosidad científica, profesionalismo y objetividad en relación a la información relevada, al ser ejecutado por una institución educativa como la UCSE, con sesenta años de destacada trayectoria y más de veintitrés de sólida presencia en la ciudad y la región.

La Universidad, como institución vinculada al saber científico, garantiza la total confidencialidad de la información como también la validez de los resultados obtenidos, permitiendo de este modo acceder a información valiosa para monitorear tan importante actividad económica. Los informes y conclusiones son conocidos y aprovechados no sólo por el empresariado involucrado, sino también por el sector público y la comunidad toda.

Es de destacar, durante todos estos años, la eficiente y responsable labor desplegada por todo el grupo de trabajo de la UCSE-Rafaela, encabezado por el Esp. Hernán Manfredi, con la colaboración de varios docentes, entre los que cabe mencionar al Ing. Darío Karchesky, Lic. Fernando Sassia y Cdor. Maximiliano Tessio. Asimismo, se reconoce la importante colaboración de los dirigentes y funcionarios de la gremial empresaria que aportaron su experiencia y visión específica.

Esta clase de relevamientos necesitan imprescindiblemente de dos partes, por un lado, los profesionales que realizan el trabajo y por otro las fuentes de información confiables y fidedignas para recolectar datos válidos. Es por ello que, al cumplirse estos primeros cinco años de intensa y sólida labor, las autoridades de ambas instituciones agradecen el compromiso y colaboración de todos los comerciantes y empresas de servicios que han participado y continuarán siendo parte de los relevamientos, garantizando la continuidad de la actividad.