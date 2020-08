Tras 117 días, Rafaela sumó un nuevo caso

Se trata de un hombre adulto quien estuvo de viaje en zona de circulación comunitaria y se encuentra en su vivienda particular, con buen estado de salud, realizando el aislamiento pertinente y recibiendo los controles sanitarios. Igualmente, el caso no fue informado anoche por el Ministerio de Salud provincial, que confirmó otros 137 nuevos contagios en el territorio. También dio positivo un ciudadano de la localidad de Lehmann que se encuentra internado en el Hospital local. Este martes se llevará a cabo una conferencia con la presencia del intendente analizando esta situación y los pasos a seguir.

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 Salud de la Provincia comunicó anoche un nuevo caso de Covid-19 en Rafaela. Se trata de un hombre adulto, quien estuvo de viaje en zona de circulación comunitaria. "El mismo se encuentra en su vivienda particular, con buen estado de salud, realizando el aislamiento pertinente y recibiendo los controles sanitarios. En este momento no presenta síntomas y sus contactos están también aislados", se informó poco después de las 19 hs de este lunes. De todos modos, en el reporte del Ministerio de Salud de la Provincia no hubo información al respecto, aunque sí se incorporará en el informe de este martes.

De esta manera, tras casi 4 meses (se iban a cumplir el próximo viernes), la ciudad volvió a reportar un nuevo hisopado positivo, cortándose una racha de 117 días sin casos, recordando que el último infectado de un ciudadano rafaelino se había producido el pasado 21 de abril, algo que era de esperarse, lógicamente, ante el rápido avance de la pandemia en localidades cercanas de departamentos limítrofes.

"Recordemos la importancia de cumplir con las medidas preventivas a fin de evitar la propagación del virus. Conserve la distancia interpersonal de metro y medio a dos metros. Higienice sus manos con agua y jabón o alcohol y evite llevarlas a la cara. Salga solo para lo indispensable y use barbijo o tapaboca. Cuidándonos cada uno, nos cuidamos entre todos", remarcó el área de Coordinación Epidemiológica al final de un día donde nuevamente los rafaelinos se desplegaron en los distintos espacios públicos para aprovechar las buenas condiciones climáticas.

INCUMPLIMIENTO

Más tarde, trascendió de fuentes confiables que el rafaelino que dio positivo de coronavirus es un hombre de 64 años que viajó a Córdoba presuntamente por razones laborales, pero que a su regreso no habría cumplido con la cuarentena obligatoria. En este sentido, se indicó que fue a la empresa del sector metalúrgico en la que trabaja al menos dos días en tanto que el fin de semana organizó una reunión afectiva con familiares y amigos.

"Hay una gran preocupación por la falta de sinceridad de esta persona" lamentó la fuente consultada, una situación que derivó en consecuencias impensadas: la fábrica en la que trabaja paralizará sus actividades por pedido del gremio para realizar una desinfección, en tanto que será necesario que las personas que tuvieron contacto con este profesional también deberían aislarse y someterse a un test.

Incluso, no se descarta que el paciente haya viajado a Córdoba por cuestiones familiares y no laborales, por lo que se evaluará qué documentación tramitó para efectuar el traslado y de comprobarse una irregularidad, podría derivar en una denuncia ante la Fiscalía Regional.

TAMBIEN EN LEHMANN

Por otro lado, se conoció anoche que un ciudadano del Departamento Castellanos se encuentra internado por síntomas relacionados al Covid-19 en el Hospital “Dr. Jaime Ferré” según LA Coordinación Epidemiológica de la Región 2 Salud de la Provincia. El mismo es un vecino residente en Lehmann, según confirmó anoche la propia Comuna de esa localidad, que hoy permanecerá cerrada, por existir un contacto no estrecho entre su personal, el que será hisopado. "Solicitamos a la comunidad extremar las medidas sanitarias y de seguridad, así como también consultar al centro de salud ante la presencia de cualquier síntoma compatible con Covid-19. Se dispondrán nuevamente controles en ingresos y egresos a la localidad", señaló la Comuna en su cuenta de Facebook.

Cabe consignar que Rafaela suma ahora 22 casos de Covid-19, siendo 24 el total en el Departamento, ya que también se había notificado un caso en la vecina localidad de María Juana el último 5 de mayo. Igualmente, en el reporte epidemiológico que diariamente viene ofreciendo el Ministerio de Salud de la provincia -ver aparte- no se informó anoche del caso de este rafaelino que contrajo el virus, al igual que el del paciente lehmense, con lo cual seguramente ingresarán en el parte habitual de este martes.

CONFERENCIA EN

EL SALON VERDE

Este martes 18 de agosto, a las 9, en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, se brindará una conferencia de prensa encabezada por el intendente Luis Castellano, donde en la misma se abordará la situación con respecto al nuevo caso de Covid-19 en nuestra ciudad. Para que la ciudadanía puedan seguir sus alternativas, se dispuso la transmisión en vivo a través del Facebook de la Municipalidad de Rafaela.