En Rafaela también hubo una masiva marcha contra el gobierno nacional

Otra vez Rafaela se sumó con fuerza a una movilización que se replicó en más de 150 ciudades del país en defensa de las instituciones, contra la impunidad y en rechazo a la reforma judicial que impulsa el Gobierno del presidente Alberto Fernández, entre otras consignas. Una caravana sin forma en la que participaron decenas de automóviles que avanzaban a paso lento, muchos de ellos con las banderas argentinas flameando, y un permanente sonar de las bocinas le dieron color a la tarde del feriado que recuerda la figura del Padre de la Patria, el General José de San Martín. Por eso mismo esta protesta fue bautizada como "banderazo patriótico" para establecer límites al Gobierno nacional aunque la convocatoria no se realizó desde partidos políticos, más allá de la adhesión de muchos dirigentes opositores nucleados en Juntos por el Cambio.

"Estamos acá para defender nuestra República, la democracia y sus instituciones, entre ellas la Justicia. La impunidad no se debe consagrar sino que todos los argentinos somos iguales ante la ley, y si alguien se portó mal, fue corrupto, debe pagar", dijo una mujer de unos 60 años que se sumó a esta jornada de protesta en la plaza 25 de Mayo y luego caminó unos pocos pasos para sostener la bandera argentina que se mostró en la vereda del edificio municipal.

Rafaela fue sede de una masiva protesta, como también lo fueron Rosario y la ciudad de Santa Fe, justo en una provincia hoy gobernada por el rafaelino, Omar Perotti, del mismo signo político que el presidente de la Nación.

Las calles perimetrales de la Plaza 25 de Mayo, el bulevar Santa Fe y el edificio municipal fueron los principales espacios donde se concentraron los manifestantes, en auto o a pie. Con barbijos y tratando de mantener la distancia social, aunque no siempre lo lograron, los participantes de la marcha destacaron que la "manifestación en Rafaela fue multitudinaria", precisamente en una ciudad donde en las elecciones del año pasado Mauricio Macri logró un amplio triunfo sobre el actual Presidente.

"Marchamos en paz, como debe ser. Nos manifestamos contra todo lo que no estamos de acuerdo", dijo una joven entusiasmada por el nivel de adhesión a la caravana convocada desde el espacio Campo y Ciudad. El concejal Leonardo Viotti fue uno de los que compartió en sus redes sociales un largo video sobre el movimiento de vehículos frente al Municipio.

"Un país donde se pueda circular libremente"; "Un país donde los jueces militen en una justicia independiente y no para un partido o a favor del poder de turno"; "Un país donde se respete la propiedad privada" fueron algunas de las consignas que levantaron los rafaelinos que rompieron la tranquilidad de una bella tarde de feriado. "Hagamos la Patria que quería San Martín" reza el documento del espacio Campo y Ciudad, que se define como un "grupo de ciudadanos independientes comprometidos en la defensa de la libertad, la República, la democracia y el federalismo".

EN SANTA FE,

El dirigente de la UCR en Juntos por el Cambio, José Corral, participó ayer por la tarde del banderazo patriótico que, como en diferentes puntos del país, se realizó en Santa Fe “para defender las instituciones y llamarle la atención al Gobierno para que deje de ampliar la grieta y se enfoque en las verdaderas preocupaciones que tiene el país”, remarcó.

En la capital provincial -donde los vecinos se autoconvocaron con utilización de tapabocas y manteniendo distanciamiento en cumplimiento de los protocolos por el Covid-, la concentración tuvo lugar en la Plaza 25 de Mayo.

El referente de Juntos por el Cambio marcó la necesidad de trabajar para superar “las enormes dificultades que trae la pandemia y sus consecuencias desde el punto de vista de la salud y de la economía, que además en la Argentina -por una cuarentena que entendemos excesivamente extendida-, ha traído consecuencias muy graves”. Y en ese sentido, advirtió que “sin embargo, vemos al Gobierno intentando instalar una agenda que poco tiene que ver con la pandemia, y que amplía la grieta en nuestro país, como fue el intento de estatización de Vicentín, y ahora el avasallamiento a las instituciones a través de este intento de ampliación de la Corte y la reforma judicial”.

Para José Corral, “a los problemas que tiene todo el mundo, le sumamos en Argentina estos casos que no hacen más que ampliar la grieta, porque está claro que a nosotros nos van a encontrar siempre del lado de la defensa de las instituciones. Y es una pena que este Gobierno falte a la promesa que hizo cuando ganó las elecciones y aseguró que iba a trabajar para unir a los argentinos, porque parece que todas las semanas tiene un tema en agenda para sumar una dificultad más a las enormes que ya tenemos”.

FRENO AL AVASALLAMIENTO

El dirigente radical en Juntos por el Cambio apuntó que “esta situación obliga a la población a manifestarse. Uno preferiría no tener que hacerlo, pero ya en su momento tuvimos que movilizarnos para frenar este intento de liberar presos, que se concretó en la provincia de Buenos Aires pero que amenazaba con extenderse al resto del país a través da la Justicia Federal; lo mismo sucedió con Vicentín, donde la argentina productiva se manifestó y logró frenar el intento de estatización de la empresa del norte santafesino; y ahora nuevamente estamos obligados a manifestarnos para ponerle un límite a esta intención de garantizarse impunidad por parte de la agrupación de Cristina Fernández, que nos obliga a esta expresión”.

José Corral reiteró que “creemos que hay que concentrarse en los problema enormes que tiene el país, que no son consecuencias de este Gobierno o de la última gestión, sino que tenemos 70 años de una decadencia muy marcada, sin crecimiento en los últimos 10 años, y envueltos ahora en una pandemia que suma problemas y preocupaciones. Con todo este panorama, los argentinos necesitamos enfocarnos en los consensos para salir de esta situación y no dividir con estos intentos de hegemonía que el kirchnerismo vuelve a repetir”.

Finalmente, insistió en que “hay que trabajar en los denominadores comunes, buscando los caminos de crecimiento”. Y en ese punto, resaltó que “Santa Fe es una provincia exportadora, y si bien va a ser difícil, el mundo va a necesitar lo que nosotros producimos, así que tengo esperanza que hay un futuro mejor. Van a venir tiempos difíciles porque las consecuencias económicas van a ser graves, y nos va a llevar un largo tiempo la recuperación, por eso creemos que hay que trabajar en esos temas y no ampliar la grieta. Por eso este llamado de atención al Gobierno”, concluyó.