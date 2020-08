Sensaciones y sentimientos Información General 18 de agosto de 2020 Por Hugo Borgna Leer mas ...





RICO TIPO, PERSONAJES Y SITUACIONES

Necesariamente Rico Tipo debía ser una revista distinta (y no opuesta) a Patoruzú. Divito daba un tipo humano más de la noche, que de un hombre de hogar. Fue un play boy “solterón” amante de la buena vida. Los muchos viajes que hizo por Europa, Estados Unidos y Brasil le dieron una perspectiva única de las mujeres y de sus estilos, que él supo transmitir a las porteñas, al punto que creó una moda llamada “Divito”.

Rico Tipo fue transgresora a su manera En la sección “Versos y notisias”, de “César Bruto”. presentaba un simulado diario con hechos estrafalarios y vocabulario propio de un niño de 7 años sin educación escolar.

Los nombres de los personajes dan una idea precisa de su personalidad y, en algún caso, sugieren un adjetivo fuerte y descalificador, siempre dentro del buen uso del lenguaje. Cuando se trata de situaciones, graficaba las costumbres más comunes. Muestra los personajes bien vestidos; los hombres de traje y corbata, las mujeres de alta elegancia. Un ejemplo de situación: el hombre (llamado en las historietas “joven” o “señor”) veía un “bombón” por la calle y le decía “Preciosa, ¿no quiere que la acompañe?, ante lo cual había dos posibilidades; que ella lo ignorara y siguiera su paso sola o que le conteste “Encantada, joven” caminando a continuación juntos.

Comencemos con “Bómbolo”. El personaje, gordo, lee el libro “Cómo dominar a las mujeres”. En el cuadro siguiente su dama le propone: ¿vamos al cine? Y él enérgico, le dice: “No, al boxeo”. En el último cuadro están los dos en un cine y se lo ve a él con un ojo “en compota”.

Uno de los emblemáticos es “Fúlmine”. Alto, flaco, con paraguas y larga nariz, se lo ve leyendo en un diario que el equipo de fútbol “Tamango Club” está primero en la tabla de posiciones con 30 puntos y diez de ventaja sobre el segundo. Dice “que gran club, voy a asociarme”. Lo concreta y se lo ve en el último cuadro mirando un diario que informa “Extraño caso: Tamango club fue al descenso: quedó último con 30 puntos”.

Claramente definido por el nombre es “Falluteli”, de estatura normal y amplia sonrisa. En la oficina, los compañeros tratan de organizarse para visitar a su jefe, que se halla enfermo. Él los incrimina, tratándolos de “chupamedias y serviles”. En el último cuadro se ve a Falluteli solo con el jefe, quien le agradece la visita, se queja de que los compañeros no lo visitaron y le promete un buen pago a fin de año.

Ahora sí: el sector de las curvilíneas, altísimas y vestidas como vedettes, “chicas”. Se ve a tres, una comenta a las demás de un hombre “¡Qué maravilla, se hizo solo!”. Otra le contesta: ¿Y a cuánto asciende lo que hizo? Otro cuadro de las chicas: una le cuenta a sus compañeras que cuando le dijo al empresario que había estudiado danza y baile durante tres años, él le contesto que eso no era ningún inconveniente para que se luciera en el teatro. Un cuadro más de las chicas: una dice a sus dos compañeras: Lucho no me gusta porque siempre sabe cuándo a una le gusta que le regalen una alhaja… y no la regala.

Volvamos de a poco a nuestro ámbito de ahora ¿qué nos queda de este andar por los 50 y 60?

¿Podría ser que esas consideradas “audacias” sean, a la vista de hoy, graciosas ingenuidades de personajes a los que solo podríamos tildar de inocentes pícaros?

Rico Tipo aportó una visión crítica de los malos hábitos sociales. Divito profundizó en el interior de la gente y marcó claras diferencias entre los personajes pícaros y los “correctos”.

Y nos dejó la obligación de mirar, necesariamente, más allá de la superficie.