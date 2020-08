Falleció Paí Julián Zini

El pasado domingo se apagó la vida de un sacerdote músico el Paí Julián Zini, exvicario de Goya muchos años, poeta y fundador del conjunto de chamamé Neike chamigo, hacía varios meses que se encontraba internado, sus restos fueron sepultados ayer en Mercedes, Corrienters.

El 27 de marzo de 2004, el colega, Raúl Vigini, publicó en La Palabra- espacio cultural que LA OPINION, publica los sábados- una entrevista al sacerdote chamamecero.

En el introito a esa entrevista Vigini decía "Llega a cada lugar con la bonhomía de los simples hombres de pueblo. Es cuestión de dejarse llevar por la pasión que le imprime a su relato para iniciar una travesía por el sentido de la vida profunda y escuchar su mensaje de paz que no solamente tiene la poesía de su verba inflamada de pasión por lo

popular, sino descubrir en él al sabio del sentido común y del que pretende ordenar algunas cuestiones

terrenales para ponerlas en el lugar correcto".

En aquella ocasión, el particular sacerdote ponía de manifiesto que " La cultura del interior del país que muchos tratamos de asumirla, cultivarla y compartirla,sabiendo que es tan poquito lo de cada uno, pero que si sumamos, decimos un verso por allí “sisacamos para afuera cada cual nuestra verdad/ y la hacemos compañera de la que están los demás/ una chispa y otra chispa se hacen llama y llamarada/ y una fogata que nada ni nadie podrá apagar”. Yo comenzaba la charla con un refrán africano que nos trajo un amigo que hace poco vino de aquellos lados y dice “gente sin importancia, en lugares sin importancia, haciendo cosas sin importancia, hacencambios importantes”. Soñamos con eso, con esta vieja sabiduría humana y la tratamos de vivir así, sencillamente y a veces si podemos alegremente.

También en esa entrevista hizo alusio´n a la fama y respondía "Mirá, yo nunca quise ir al Festival de Cosquín y fui una vez a dedo cuando andaba con un grupo,que después fue la base de “Los de Imaguaré” y de “Reencuentro”, y nosotros vinimos a dedo y ganamos el trasnoche, pero no pudimos actuar porque se presentó otro conjunto que lo traía un señor

diputado y actuaron ellos, y a nosotros lo que nos interesó fue descubrir los mecanismos de la fama del éxito y siempre considerar a ese Festival como una vidriera del arte nacional. Seguramente aquel que está trabajando y necesita reconocimiento para salir adelante, evidentemente aprecia y valora un lugar como ése y un suceso cultural así. Pero como mi trabajo es más chico, es del interior y además es eclesial, no tenía tanta atracción, para mí personalmente, creo que para los muchachos sí, para mi grupo. Además como no tenemos sponsor oficial, nos manejamos a ponchazos y somos un mini emprendimiento socio cultural de ocho familias que tratan de sobrevivir haciendo lo que les gusta y animando a su pueblo. Pero se dio esto de que este año empezamos a actuar junto a Luis Landriscina y a Mamerto Menapace, que somos tres amigos que al fin nos juntaron los amigos y que quieren que hagamos cosas juntos. Y así nació en octubre de 2003, que estaba Mamerto dando un retiro al presbiterio de Reconquista, que unos amigos que sabían de nuestra inquietud de ir al Luna Park, como alguna vez estuvo Menapace, con Landriscina y Favaloro, querían ahora agregarle la música y el canto,entonces programaron un ensayo, pero se juntaron más de cuatro mil personas en el Club Platense y salió lindo y es un proyecto para este año, por eso es un gusto haber estado en Cosquín de la mano de

un mago como don Luis Landriscina y con él podamos proyectar lo que llamamos “Así canta, cuenta y

reza nuestro pueblo”.

En otro pasaje recordó a monseñor Angelelli manifestando que "Yo trabajé con Angelelli y con Monseñor Devoto, Angelelli iba a ser vicario de mi diócesis y después no fue, fue hecho obispo, pero le agradezco a Dios haber vivido esta Iglesia con Monseñor Devoto y de que mis tres obispos, también el actual, coincidan en que tenía que trabajar en esto. Fijate la idea que se estaba cuajando y que se hizo realidad con Menapace y Landriscina, para el Jubileo: Monseñor Karlic que fue el presidente del Episcopado, y yo era el delegado de mi diócesis, nos pedía que nos juntemos con Landriscina y Menapace y hagamos algo. Ahora no soy más vicario general, sinoepiscopal, o sea vicario del obispo para la cultura y para la animación de mi diócesis. Entonces puedo andar en estas cosas, haciendo lo que me corresponde. Cuando estoy allá, vivo en una parroquia y trato de animar a mi gente con cursos bíblicos, nosotros ahora estamos rehaciendo el proyecto de las comunidades de base, trabajamos mucho a nivel nacional y regional y ahora con el nuevo obispo tratamos de reflotar ese proyecto, así que trabajo tengo de sobra en los dos niveles.

Consultado por la religiosidad popular, precisamente por el Gauchito Gil, respondió:

" Los curas me echan la culpa de que yo lo impuse. Yo estaba en Mercedes y todo lo que hice fue recoger de la gente el primer compuesto, la primera canción. Resulta que hace años, ya en el ochenta nosotros teníamos un proyecto de cómo asumir eso, purificarlo y evangelizarlo, potenciarlo con el

evangelio, pero el problema fuimos los pastores, a los curas nos cuesta asumir el modo de ser de nuestro pueblo que no es racionalista, que es un lenguaje simbólico. Como a veces en los seminarios no se enseña suficiente sobre la primera evangelización, muchos pastores no saben cómo fuimos evangelizado, la gente sigue haciendo cosas de hace trescientos años que le ayudamos o le impusimos en las misiones y es muy triste que nosotros hoy le condenemos por lo que hacen ,cuando nosotros se lo impusimos. Entonces pienso que ahora es un poco de honestidad en la formación saber qué tenemos detrás, saber un poco la historia que nos ayuda muchísimo.