Sergio Lapegüe en aislamiento Información General 18 de agosto de 2020 Redacción Por El conductor dio a conocer el resultado del test de coronavirus: “Tengo que estar en aislamiento”. El periodista se sometió a la prueba luego de que su compañera Roxy Vázquez se contagiara COVID-19.

Muchos famosos y trabajadores de la televisión se contagiaron coronavirus. Este fin de semana, Roxy Vázquez anunció que contrajo COVID-19. “Tuve cansancio corporal y decidí hacerme el hisopado”, contó la periodista de TN en sus historias de Instagram. Al conocer la noticia, su compañero Sergio Lapegüe también se sometió a una prueba.

“Hola amigos, primero, gracias a todos por preocuparse y preguntar cómo estoy. Saben que @roxyvazquezok dio positivo de COVID, por lo tanto soy contacto estrecho. Al ser paciente de riesgo, tuve que someterme al hisopado. En el Sanatorio La Trinidad de Quilmes además me hicieron otros estudios complementarios, análisis de sangre, orina y el serológico, para saber si tuve el virus antes. También una tomografía de tórax”, anunció el conductor, quien estaba muy preocupado por su estado de salud.

“Ahora estoy aislado a la espera del resultado. Lo repito siempre, a veces como un loro, por favor seamos cuidadosos, distancia social, lavado de manos, es lo único que podemos hacer para protegernos. Nadie está exento de estar contagiado. Juntos podemos derrotar al virus. Solo debemos ser responsables. Los quiero. Lo único que deseo en mi soledad es volver a abrazar a mi familia”, explicó Sergio en un video que compartió con sus seguidores de Instagram.

Lapegüe grabó un video para anunciar que se realizaría varios estudios médicos, ya que es paciente de riesgo

Más tarde, el periodista anunció una buena noticia, acompañado por su familia en su casa de Lomas de Zamora. Su hija Micaela expresó con alegría: “Yo tengo la primicia. Ya tenemos los resultados, que dieron...”. Unos segundos más tarde, su papá completó la frase: “Ne-ga-ti-vo”. Además, señaló que deberá permanecer en aislamiento preventivo durante 14 días.“Amigos queridos, gracias por su generosidad y por preocuparse. Por suerte ha dado negativo. Esto no significa que todavía no tenga el virus, por lo tanto puedo estar incubándolo y es probable que tenga que atender a los síntomas y hacerme un nuevo hisopado. Voy a tener que estar en aislamiento durante 14 días hasta que la posibilidad de tener el virus desaparezca”, afirmó Lapegüe.

El conductor celebró no haberse contagiado, pero permanecerá aislado por 14 días

Recientemente, Alejandro Fantino también anunció que había dado positivo en el test de coronavirus. En Instagram, publicó un video para dar a conocer la noticia: “Me gustaría contarles cosas más agradables pero les quiero comunicar que el sábado, alrededor de la una y media, dos de la madrugada, me empezó a doler atrás en el cuello y me empezó a picar la garganta. Apenitas un picor de garganta. Esta mañana (por el mismo sábado) me levanté y sentía lo mismo, una pequeña picazón de garganta y dolor corporal”.

Por ese motivo, se comunicó con su médico personal, quien le indicó que se realizara el test de coronavirus, que dio positivo. De todas formas, llevó tranquilidad a sus seguidores. “Estoy bien, perfecto, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos pero soy positivo de COVID, así que ahora, hasta que se me pase... Ojalá que sea pronto pero van a ser 14 días, de entrada. A cuidarme. Solo me tiran comida por debajo de la puerta, como en ‘El Penado 14′″, dijo el periodista, en referencia al famoso tango de Agustín Magaldi.

El presentador de Fantino a la tarde destacó que iba a tomarse el tiempo necesario para descansar no solo el cuerpo, sino también la mente: “Voy a estar offline un tiempo para concentrarme. Estoy acá, voy a leer, tengo mis juguetes... Así que les mando un beso gigante y cuídense. Está por todos lados (el virus), es una cosa increíble. Gracias por este ratito de atención, los quiero mucho y vamos pa frenchi. Gracias por todo, estoy bien”.