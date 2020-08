Marc Márquez no podrá estar el fin de semana Deportes 18 de agosto de 2020 Redacción Por MOTO GP

BUENOS AIRES, 18 (NA) - El piloto Marc Márquez tampoco estará presente en el Gran Premio de Estiria que se llevará a cabo el próximo fin de semana por la quinta fecha del Mundial de MotoGP, según confirmó el equipo Honda en su comunicado oficial en el que además anunció a Stefan Bradl como su sustituto por un gran premio más. La competencia se disputará del 21 al 23 de agosto en el circuito Red Bull Ring en la mencionada ciudad de Austria, y será la cuarta que no correrá Márquez, quien sigue con su proceso de recuperación de una fractura del húmero del brazo derecho que sufrió en la carrera de Jerez el pasado 19 de julio.

Tras lesionarse, el piloto español pasó dos veces por el quirófano y la última operación fue el pasado 3 de agosto para instalarle una nueva placa de titanio en sustitución de la primera que le habían colocado la cual se le había roto. El equipo Honda no quiere que el piloto se precipite en su regreso y pueda agravar una lesión que lo dejaría sin campeonato y el manager de la escudería, Alberto Puig, indicó que no hay fecha de reaparición de Márquez. "El objetivo es darle tiempo a la fractura y seguir el día a día. Ver cómo evoluciona y entendiendo que no es una cosa de semanas. Es una fractura importante y es muy importante la evolución del paciente y entender qué tipo de fractura tiene. En función de eso, día a día", señaló Puig.

Además el manager del equipo manifestó: "Marc está dolorido, lógicamente, pero poco a poco se va recuperando. Una segunda intervención siempre es más compleja que la primera. Está reposando y tranquilo".

Ante esta situación, la fecha de reaparición de Márquez no está clara aunque trascendió que, en principio, la misma podría ser en el Gran Premio de San Marino en Misano, el 13 de septiembre, el cual es el sexto GP de los 14 que integran el Mundial 2020 comprimido por la crisis del coronavirus.

Hasta el momento y luego de haberse perdido cuatro competencias seguidas (Andalucía, Brno, Austria y Jerez, en la cual sufrió la caída), Márquez acumula un retraso de 67 puntos respecto al líder Fabio Quartararo, y 56 en relación al segundo, Andrea Dovizioso, vencedor en el último GP de Austria.