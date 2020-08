Se estima que demandará entre 30 y 60 días identificar el cuerpo hallado Policiales 18 de agosto de 2020 Redacción Por El cadáver hallado en la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, fue trasladado a la ciudad de Buenos Aires, donde en esta jornada se le realizará una autopsia.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La perito forense Virginia Creimer, estimó que podría demandar entre 30 y 60 días identificar los restos humanos encontrados en el partido bonaerense de Villarino, en el marco de la búsqueda del joven Facundo Astudillo Castro, que está desaparecido desde el 30 de abril pasado.

Creimer, quien fue convocada por la querella que patrocina a la madre del joven, Cristina Castro, tomará parte a partir de hoy de la autopsia que se le realizará al cuerpo en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, ubicado en el predio de la ex ESMA, de la ciudad de Buenos Aires.

"Va a ser un análisis sumamente complejo por las características generales en la que se ha encontrado el cuerpo", explicó en diálogo con el programa "El exprimidor", que conduce Ari Paluch por AM 550.

Explicó que al tratarse de restos esqueléticos se realizará un procedimiento de descalcificación de huesos, para hallar rastros de ADN, lo que "demandará su tiempo".

Por otro lado, consideró que el hecho del hallazgo de la zapatilla de Facundo a pocos metros del lugar en el que fue encontrado "tiene un valor fundamental" y resaltó el importante significado de esos objetos, "sobre todo para los pibes humildes".



PASOS PREVIOS

Los restos esqueléticos fueron encontrados en un cangrejal, a varios metros de la ruta 3, cerca del límite con Bahía Blanca y a unos 30 metros fue hallada una zapatilla que según la madre del joven, Cristina Castro, le pertenecía.

En el lugar trabajó una parte del Equipo Argentino de Antropología Forense, cuyos expertos intentaron recopilar datos en torno a la persona hallada muerta y la forma en la que se produjo el deceso.

La autopsia se realizará en la Morgue del Poder Judicial de la Nación, en Buenos Aires y los resultados pese a que en una primera instancia se dijo que se conocerían en las 24 horas siguientes, tal como se menciona anteriormente podrían requerir del 'paso de entre 30 y 60 días.

"Solicitamos que la autopsia se realice en la morgue del Poder Judicial de la Nación, no solo porque se trata de una desaparición forzada, sino además por el hecho de que participaron las fuerzas de la Policía Bonaerense en el transcurso de la investigación", contó la forense Virginia Creimer, que actuará como perito de parte.



IRREGULARIDADES

Y ALGO MAS...

Facundo Astudillo Castro, de 22 años, permanecía desaparecido desde el pasado 30 de abril, cuando emprendió un viaje a dedo desde la localidad de Pedro Luro hacia la casa de su ex pareja en Bahía Blanca.

Según denuncia la familia, la investigación está plagada de irregularidades, inconsistencias y declaraciones contradictorias de los policías que declararon haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich, y después en Teniente Origone.

La Policía Bonaerense fue apartada de la investigación, por lo que son las fuerzas federales las que están a cargo del caso.