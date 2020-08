Llamado del Presidente Policiales 18 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BAHIA BLANCA, 18 (NA). - Alberto Fernández llamó por teléfono a Cristina Castro, madre de Facundo, y le aseguró que no permitirá que "el caso quede impune" si los restos encontrados pertenecen a su hijo.

Según la mujer, el Presidente manifestó que "ruega que los restos no sean de Facu", aunque en el caso de que se trate del joven de 22 años "no va a encubrir ni tapar a nadie".

Además, le ofreció asistencia para viajar a Buenos Aires, donde se realizará la autopsia del cuerpo hallado.