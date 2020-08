Un camino rural, la pista de Emmert que busca el Mundial Deportes 18 de agosto de 2020 Redacción Por Pedro Emmert improvisó en un camino rural su pista para seguir la preparación hacia la obtención de la marca mínima para el Mundial U20

(Por Darío Gutiérrez).- Tarde de viernes, bastante agradable, un clima ideal para entrenar. A unos 10 kilómetros del centro de Rafaela, en un camino rural, Pedro Emmert tiene su improvisada pista de dos andariveles. Marcada junto a su padre, «Beto» Emmert, la tierra compactada por un invierno seco como el que tenemos en esta parte de Argentina es donde se ven las pasadas del número 1 del ranking argentino U18 en 400 metros. Porque Kenia no está lejos.

Si fueran tiempos normales, esa preparación se daría en el CENARD. Pero todo cambió en marzo y lamentablemente tras la cuarentena en Rafaela, tampoco pudo acceder a la pista de tierra en el CEF 53, ya que el gobierno provincial dispuso que los Centros de Educación Física cierren como las Escuelas en la pandemia.

El año que viene en Nairobi -la capital del país africano- se realizará el Mundial U20 (fue diferido por la situación mundial del coronavirus, ya que debió efectuarse en julio) y ese es el gran sueño de Pedro, para lo cual debe bajar 1s36/100 su tiempo en la distancia, la más factible ya que también puede estar la aspiración de los 800 metros, aunque con mayores dificultades.

Por eso lo toma con naturalidad y un lindo desafío superar estas dificultades por la pandemia. «Siento que hay que acomodarse a las circunstancias que estamos viviendo, yo no puedo dejar de entrenar de ninguna manera asi que intenté rebuscármela como sea. Vinimos a un camino donde tenemos marcados 500 metros y nos alcanza para realizar los entrenamientos, y poder prepararnos para lo que se viene», expresó después de una nueva práctica.

En la hora y media que casi empleó para hacer unas cuantas pasadas no hubo tránsito de vehículos, algo normal en este período y que le facilita los trabajos.

Consultado sobre las últimas noticias que ha recibido, mencionó que «estoy integrando una lista para el Mundial del año que viene en Nairobi que me va a permitir muchas mas chances de meter marcas mínimas para ir, tener campus para contar con mas posibilidades de lograr la marca».

Sobre el plan de entrenamiento que le pidió su entrenador Ariel Tejera, del Club Quirón de Buenos Aires, expresó que «lo pudimos adaptar, veníamos con un principio de base en el que nos metimos en lo específico, luego de eso vino la cuarentena y hubo que volver al plan base que es bastante pesado, pero es lo que tenemos que pasar. Ahora estoy nuevamente en lo específico, en octubre probablemente vuelva a Buenos Aires para una nueva etapa de los últimos tres meses del año, enfocada en pruebas test y nacionales que probablemente se abrirán».

En este aspecto, sobre cómo pueden ser esos torneos, contó que «se dice que no habría pruebas de fondo, mas que todo para evitar el roce, y serían para velocidad y campo. En las pruebas de velocidad vamos a largar capaz tres por cada serie, estando separados para evitar contagios».

A modo de balance de cómo se dieron las cosas para él, con un 2019 de gran rendimiento en el último semestre, y un comienzo de 2020 que prometía alentador, respondió que «son cosas que pasan, no podemos cambiarlo lamentablemente, hay que saber adaptarse. Yo pude hacerlo bien, entrenando sin parar y mas adelante va a dar sus frutos. Así que contento porque la verdad acá en Rafaela se pueden hacer cosas y en Buenos Aires tengo amigos que seguían encerrados, y es muy feo. Lo vivo de cerca y de lejos, así que la mejor suerte para ellos, que se termine rápido y yo me quedaré acá hasta nuevo aviso».