Le robaron 5 mil kilos de semillas de maíz Policiales 18 de agosto de 2020 Redacción Por A UN PRODUCTOR DE JOSEFINA

Según contó Javier Bossio, quien posee un campo a cuatro kilómetros al Noreste de la localidad de Josefina, el robo se produjo en momento que el empleado del lugar se encontraba ausente (entre el mediodía y las 23 del domingo), a quien además le ingresaron a la casa y le llevaron dos televisores y una pava eléctrica, entre otras cosas.

"Anoche me habló el empleado del campo, tipo la hora 23, y dijo que llegaba en ese momento y se encontró con que ingresaron a la casa y se la dieron vuelta buscando cosas de valor. Entraron por una ventana corrediza que da al baño, sin romper aberturas. Debe haber ingresado una persona de contextura pequeña”, comentó la víctima en diálogo con El Periódico.



APERTURA DE

UN GALPON

De acuerdo a Bossio, los delincuentes hallaron una llave con la que pudieron abrir uno de los galpones del lugar donde el productor guarda tractores, carros, herramientas, agroquímicos y bolsas de semillas.

"Sólo se llevaron las semillas, de lo otro no tocaron nada. Para mí llegaron con dos o tres camionetas u otro carro más grande, y las pasaron de un lado a otro para poder llevársela", señaló el productor, quien consideró que los delincuentes se llevaron más de 5 mil kilos de semillas ya que pesaban 20 kilos cada una de las bolsas.



PERDIDA DE MAS

DE U$S 40.000

Bossio estimó una pérdida económica en más 40 mil dólares, aunque durante la mañana de lunes pudo recuperar sólo 15 bolsas del primer lote robado de 60 y el carro con el que se las habían llevado, que es de su propiedad, en un sector de la ciudad de Frontera.



LA CADENA DE

COMERCIALIZACION

Bossio indicó que hizo la denuncia a la Policía y que la Justicia de Rafaela investiga el caso.

Por otra parte, alertó a los productores rurales de la región que no compren dicha mercadería ya que es robada.

"Estamos hablando de maíz curado con agrotóxico, listo para sembrar, no es carne o semilla de maíz normal que la podés meter en cualquier lugar. Esto se tiene que comercializar a un productor para que siembre", sentenció.

El productor explicó que en esta zona donde se encuentra su campo es tranquila y que robos de esta magnitud no han sucedido, aunque sí destacó delitos menores.

Y señaló que "no es común que se robe por acá gran cantidad de semillas, sí hay robos varios como de cámaras, animales, eso sí es común".



UN TRABAJO DE

INTELIGENCIA

Javier Bossio no tiene dudas que para cometer semejante robo los delincuentes hicieron previamente un trabajo de inteligencia en el lugar, y al respecto dijo "esta gente vino a hacer trabajo de inteligencia, el día anterior llegó una moto con dos personas arriba que buscaban un caballo perdido. Interpreto que se hizo un trabajo previo para tomar lectura de cómo es la zona y la casa”.

Por último, el productor aseguró "masticar bronca" y sentir impotencia ante lo sucedido.



DENUNCIA POLICIAL

Sobre lo precedente, a nivel de la actuación policial LA OPINION pudo conocer que Claudio Dietz denunció que en momento que no se encontraba en su casa ubicada en zona rural de Josefina, resultó víctima de la sustracción de dos televisores y una pava eléctrica, y desde un galpón faltó un carro junto a 220 bolsas de maíz de unos 20 kilos cada una de peso.

Tiempo después, en un domicilio ubicado en la calle 58 al 500 de la ciudad de Frontera fue hallado el carro de mención, junto a varias bolsas de maíz.

Los policías entrevistaron a Emanuel Alejandro R., de 27 años de edad y domicilio en la zona rural de Josefina, y secuestraron lo antes mencionado, y por decisión de la fiscal en turno se dio continuidad a la investigación, a fin de tratar de esclarecer fehacientemente lo ocurrido.