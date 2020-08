Alario quiere cambiar de equipo Deportes 18 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA) - El delantero Lucas Alario desea irse del Bayer Leverkusen, ante la falta de minutos en el equipo que alcanzó los cuartos de final de la Europa League. "En el Leverkusen hizo goles importantes pero no lo pusieron en los partidos claves. Ya lo hablamos con los directivos, vamos a intentar salir para que él pueda jugar. Él trabaja como un profesional pero vamos a buscar un equipo que sea apto para sus características", afirmó Pedro Aldave en diálogo con "¿Cómo te va?", por AM 550.

El representante explicó que el club alemán "quiere al jugador porque sabe cómo trabaja", pero hizo una comparación y sostuvo que "no es bueno tener una Ferrari guardada". "Ellos no se quieren desprender de él, así que tal vez salga en condición de préstamo", comentó el empresario sobre el posible futuro del ex delantero de River, que está en consideración del entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni.

Aldave comentó que existen "varias ofertas" para que Alario continúe su carrera, pero no evalúa por el momento regresar a Argentina. "La liga inglesa y la italiana son buenas. Hay varias ofertas. No es tanto la liga lo que importa, si no cómo juegue el equipo y en qué condiciones va a ir. Estamos trabajando con el club de forma tranquila", afirmó el representante del delantero que pasó por Colón y River.