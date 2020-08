La primera semifinal en Lisboa

París Saint-Germain y Leipzig se enfrentarán este martes por la primera semifinal de la Champions League y, pase lo que pase, se escribirá una nueva historia en el máximo certamen europeo de clubes. El encuentro se iniciará a las 16 (TV: ESPN2 y Fox Sports) en el estadio Da Luz de Benfica en Lisboa, Portugal, donde se viene disputando la fase final del torneo tras la reanudación post parate pandémico.

Por PSG, el único de los cuatro semifinalistas con argentinos en el equipo, se espera por la presencia como titulares del ex Rosario Central Angel Di María (no estuvo en cuartos de final ante Atalanta por suspensión), el ex Boca Leandro Paredes (ingresó en el complemento ante los italianos) y Mauro Icardi (jugó todo el partido con flojo nivel). El ganador jugará la gran final del próximo domingo en la misma sede y ante el vencedor del cruce entre el temible Bayern Múnich y Olympique Lyon, a disputarse el miércoles.

París Saint-Germain, ganador de la triple corona francesa, buscará su primera final de Champions tras alcanzar las semis por primera vez en 25 años y en la que es su octava participación consecutiva (suma 13 desde su fundación en 1970), todas posteriores a la adquisición del club por parte del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y las suculentas millonadas que deposita año tras año para conquistar Europa. Liderado futbolísticamente por el brasileño Neymar, el elenco parisino tuvo que trabajar más de lo esperado para doblegar a Atalanta en la fase previa, con dos goles en los últimos cinco minutos de partido para remontar la historia y llevársela por 2-1.

En la vereda de enfrente, Leipzig llega con el rótulo de menos favorito, pero sus orígenes no despiertan demasiada simpatía. Como parte de la dinastía deportiva que financia la empresa austríaca de bebidas energizantes Red Bull para publicitarse por estas esferas, el club ubicado en la ex Alemania Oriental fue fundado en 2009 y, desde allí, ha escalado división tras división germana hasta concretar, ahora, su segunda participación en la Champions.

El equipo entrenado por Julian Nagelsmann, de sólo 33 años, viene de batacazo tras batacazo en el certamen, tras eliminar a Tottenham, vigente subcampeón, en octavos de final durante marzo (4-0 global) y, más recientemente, a nada menos que el Atlético de Madrid de Diego Simeone, al vencerlo por 2-1 el jueves pasado.



ARGENTINOS POSITIVOS

El mediocampista Rodrigo Battaglia y el delantero Luciano Vietto dieron positivo en coronavirus tras haber estado de vacaciones en España, según informó ayer el Sporting Lisboa de Portugal, club donde ambos juegan en la actualidad. Los futbolistas se sometieron a las pruebas correspondientes al regresar de la ciudad española de Formentera donde los dos pasaron unos días de vacaciones y este lunes se confirmó que el resultado fue positivo.

Tanto Battaglia como Vietto no presentaron síntomas y se encuentran cumpliendo con el aislamiento en sus hogares en la ciudad de Lisboa.