"17A-Basta!" Nacionales 18 de agosto de 2020

Dirigentes de Juntos por el Cambio celebraron ayer la realización del "banderazo" al reunir a miles de personas en todo el país con consignas en contra del Gobierno. El diputado nacional de la UCR Luis Petri, le habló directamente al presidente Alberto Fernández, a quien le aclaró que quienes manifestaron no son "la oposición, no son los confundidos ni los tontos, tampoco los odiadores seriales, es la gente que dice ¡basta!".

En tanto, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, resaltó que "la tensión en un sector de la sociedad no puede minimizarse" y le sugirió al oficialismo no "demonizar" a los manifestantes sino que "escuchar debe ser una de las virtudes de un estadista, la Reforma Judicial oficialista no es lo que necesita la Argentina".