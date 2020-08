Fernández y la receta para recrear el orgullo nacional Nacionales 18 de agosto de 2020 Redacción Por "Hoy el orgullo nacional se gana plantándose frente a los acreedores" y también en lograr producir una vacuna "que termine con la pandemia" en América latina, dijo el Presidente.

BUENOS AIRES, 18 (NA).- El presidente Alberto Fernández encabezó el acto por el 170 aniversario de la muerte del General José de San Martín y aseguró que su orgullo nacional es "plantarse frente a los acreedores", "construir una vacuna para eliminar el coronavirus" y reconstruir "un país que han dejado aniquilado económicamente".

"San Martín fue el padre de la patria. Fue un hombre inigualable. La realidad dice que su figura debería ser un modelo de conducta para todos", expresó el primer mandatario. Y agregó: "Tan inmensa fue la figura de San Martín que basta decir que estuvo sólo 12 años en nuestro continente. Llegó en 1812, construyó su batallón de Granaderos y allí dio inicio a su gesta".

El primer mandatario remarcó que, al igual que la historia de San Martín, hoy "hay Andes que se deben cruzar" para construir un mejor país. "San Martín fue también un hombre poco comprendido en su tiempo. Fue víctima de la intolerancia, recibió críticas inmerecidas y soportó persecuciones que no merecía", subrayó el jefe de Estado.

Respecto al presente, consideró que al país le ha tocado "vivir un un momento único de la humanidad", con "una pandemia que nos asedia, nos contagia y nos mata".

En ese sentido, llamó a "reconstruir un país que han dejado aniquilado económicamente, han endeudado y han empobrecido": "No digo nada de esto para reprochar, sino para tener memoria". "Hoy el orgullo nacional es plantarse frente a los acreedores y exigirles que no nos hagan pagar una deuda a costa de nuestro pueblo. Nos lleva a plantarnos frente al mundo y decirles que queremos ser parte de la construcción de una vacuna que termine con esta pandemia y donde nadie lucre", sostuvo Fernández.

"Nos preguntaban qué estábamos haciendo, en qué estábamos paveando. Estábamos haciendo con Oxford una vacuna que vamos a producir en la Argentina junto a los mexicanos", indicó el primer mandatario. Por último, remarcó que "tal vez en ese abrazo extendido de México y Argentina" se pueda "abrazar a todo el continente para que todo el continente tenga la vacuna y termine con la pandemia".

Alberto Fernández encabezó la ceremonia por el 170 aniversario de la muerte del General José de San Martín que se realizó en el Regimiento de Granaderos a Caballo, en el barrio porteño de Palermo. La actividad comenzó con la entonación del Himno Nacional y la colocación de una ofrenda floral al pie del busto al general San Martín por parte del mandatario. El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en tanto que los ministros del Poder Ejecutivo participaron como espectadores.