El último artesano del gol

El jueves pasado la noticia llegó como un imperativo demoledor, Osvaldo Wehbe dejaba el calvario de los últimos días, para convertirse en una de las mas grandes leyendas del relato deportivo en nuestro país.

El Turco, un indiscutido embajador del interior profundo, tuvo la virtud de encantar a “los del puerto” con ese candor que los cordobeses suelen traer en el orillo y esos recursos poéticos que nunca dejan de abrevar en las fuentes del barrio.

Un jugador de esos que todo club quiere tener, que todo entrenador recomienda para el armado de un equipo con aspiraciones, pero al igual que Alejandro Dolina, prefería perder con los amigos que colgarse cucardas, que no fueran apuntaladas en los inquebrantables códigos de la amistad.

Así vivió hasta que su corazón lo abandonó en Rio IV, su otro amor, su único lugar en el mundo, su redil de inspiración y finalmente, su última morada.

Aquellos que lo conocieron por su garganta poderosa y su mente lúcida, quizás ignoren que hubo varios Wehbe:

Uno fue abogado, al que no llegué a conocer; el otro fue jugador de fútbol, al que no vi, pero que decía identificarse por ejemplo, con Genaro Gatusso por su temperamento y rispidez; hubo también un Wehbe cantor, que animaba sobremesas en lo de Fondello en su querido Rio IV, con algunos hits como Bailar Pegados al estilo Sergio Dalma; los otros son los más conocidos, el relator, ese al que admiramos y hoy estamos despidiendo con goles de archivo y también el escritor, ese al que muchas veces le robamos ocurrencias y humedeciéndonos los ojos con sus inolvidables páginas, pero hubo otro aún más entrañable, el Wehbe persona, amigo, compañero y protector de inefable andar, ese, ese fue el mejor de los Wehbe.

Su carrera periodística fue tan prolífica en logros como reconocida en los distintos estamentos del futbol argentino; integró el equipo del legendario José María Muñoz en el apogeo de Radio Rivadavia en la década del 80 y después también sedujo a Víctor Hugo Morales sumándose al prestigioso equipo Competencia en dos etapas, mixturando ambas, con los aportes inolvidables a Cadena 3 junto a otro mito de este oficio como Víctor Brizuela.

La vida supo juntarnos en esa escuela de Radio Continental para darle vida a una relación que se escapó, afortunadamente, de las esferas profesionales. Fue entonces que su referencia y cercanía enriquecieron mis herramientas y fue mas sencillo recorrer este camino, de alguna manera amparado en su mirada protectora.

El Turco Wehbe fue inspirador de muchos que decidieron incursionar en los medios; ese modelo no proponía una vida fácil en esta profesión, tampoco un apego a cierta frivolidad en la que, la misma ha entrado tristemente, en todo caso, seguirlo implicaba, un compromiso ético innegociable.

Abro ese imaginario arcón y de él, brotan a borbotones recuerdos y momentos inolvidables, como esa mañana del 12 de mayo de 2003 cuando juntos cruzamos el puente carretero desde Santo Tomé, para atravesar la devastada por la inundación ciudad de Santa Fe, rumbo a Paraná para transmitir Unión - River, en el estadio de Patronato, sede transitoria de la localía de tatengues y sabaleros en medio de aquella tragedia….

O esa tarde luminosa en el Parque de la Independencia, cuando después de 8 años de censuras hacia Radio Continental por parte de la tiranía de Eduardo López, nos metimos de prepo para relatar el clásico rosarino, sin medir demasiado las consecuencias, era una épica que había que dar y logramos levantar esa bandera de dignidad juntos.

Y cómo dejar afuera de esta crónica caprichosa, lo vivido en la previa de un partido del mundial de Alemania en 2006, cuando en el hotel de Nuremberg, nos disponíamos a relatar por televisión ese domingo, día del niño en nuestro país, cuando la emoción nos avasalló y nos fundimos en un abrazo desbordado de melancolía y recuerdo de nuestros hijos, ante la mirada atónita de Lucho Difonti, el locutor comercial de esa transmisión, que se quedó sin respuestas y sin avisos por unos minutos, en un silencio de radio tan eterno como sentido……

La ventaja que tienen los artistas, de algún modo Osvaldo Wehbe lo fue, es que su partida es solo física, “Quizás una de las mayores virtudes de la vida es que todo es efímero” decía Jorge Luis Borges y eso por momentos, nos transmite una sensación de alivio por semejante pérdida.

El mismo día que todos los futboleros evocábamos su memoria, también nos dejaba Marcelo Baffa de forma inesperada, prolongando los tristes ecos de ese jueves 13 de agosto. Baffa fue otro reconocido periodista deportivo y escritor ligado a los principales medios nacionales, con una dilatada trayectoria junto a los mejores.

No hay tristeza que pueda empañar a la gratitud, ni rebeldía que entorpezca esa saludable resignación que nos impone la vida misma en determinados pasajes, acaso el tiempo le de algo de tregua a estos días que se fueron apagando de manera mortesina.

Cuando se van aquellos referentes de nuestros sueños, somos un poco más pobres…