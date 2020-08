Nishikori dio positivo por coronavirus Deportes 17 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El tenista japonés Kei Nishikori, quien se encuentra ubicado en el trigésimo primer puesto del ranking ATP, anunció ayer que dio positivo por coronavirus, por lo que se perderá el Masters 1000 de Cincinnati y es duda para el Abierto de Estados Unidos. "Hoy tengo noticias desafortunadas. Esta mañana, mientras todavía estaba en Florida, me hice la prueba de COVID-19 y di positivo", informó Nishikori en un comunicado difundido a través de sus redes sociales. Y añadió: "Tendré que retirarme del torneo de Cincinnati en este momento. Mi equipo y yo volveremos a hacer las pruebas el viernes, momento en el que tendré otra actualización".

Según los resultados que arrojen los nuevos testeos, se definirá si el tenista de 30 años, que se encuentra "en buen estado y con muy pocos síntomas", podrá participar del US Open, que comenzará el 31 de agosto próximo.

Otra baja en damas: La tenista suiza Belinda Bencic, número ocho del mundo, anunció que no participará del Abierto de los Estados Unidos, al igual que la australiana Ashleigh Barty (1ra), la ucraniana Elina Svitolina (5ta), la canadiense Bianca Andreescu (6ta) y neerlandesa Kiki Mertens (7ma), por la pandemia de coronavirus.