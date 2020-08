¿17A o consulta popular digital? Locales 17 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Por Roberto F. Bertossi *



Durante semejantes tiempos pandémicos, cualquier marcha popular reivindicativa es un grueso error en términos de responsabilidad personal y corresponsabilidad social-comunitaria. La movilización del próximo lunes 17 de agosto (17A) para protestar contra la "cuarentena, la inseguridad y la reforma judicial" será otro grave error no solo humanamente costoso, sino una temeraria provocación en cuanto diluir responsables esfuerzos, sacrificios compartidos, resignaciones cívicas y exiguos recursos sanitarios, ello atento la tremenda potencialidad contagiosa del Covid-19´ que podría incrementar lo peor en los informes diarios de la situación en las provincias del caso.

Ante una cuarentena que se prolonga indefinidamente mediante confinamientos personales y limitaciones económicas/profesionales, etc., entendemos como más pertinente en términos de paz social, bien común, legitimidad e interés general, impulsar sin demora una Consulta popular digital conforme lo previsto en los artículos 39, 40 y cc. de nuestra Carta Magna.

El propósito consiste en consensuar, delimitar y enriquecer consistentemente la metodología antipandemia para atemperar y contener el inquietante incremento masivo de malestar e incertidumbre social, precisamente por lo interminable de tal cuarentena cuanto por la eventual conculcación de declaraciones, derechos y garantías de la Constitución Nacional (art. 33, CN.)

En política no se trabaja con la idea de actuar a partir de pautas de racionalidad, sino con el propósito de “convencer” en el sentido retórico de “mover a creer”, aún mediante discursos atemorizadores y triunfalistas.

Probablemente con datos desactualizados, este viernes el presidente Alberto Fernández exhibió como ejemplo cuarenténico a Córdoba, cuando hoy dicha provincia está muy por detrás vg., de Catamarca o San Luis.

Lo cierto es que cada discurso oficial de reconducción de cuarentena, resulta confuso y contradictorio. En efecto, según Fernández “hace muchos meses la Argentina se olvidó de la cuarentena, si no salgan a la calle y vean"…. “Yo estoy obsesionado con la salud de los argentinos y no con la cuarentena, que en realidad en Argentina hace meses que no existe”

Sin dudas, una afrenta a los millones de argentinos que con crecientes renunciamientos respetamos esta cuarentena de ¿150 días?

La participación política es esencial en orden a la caracterización del Estado como democrático (arts. 39 y 40, Constitución Nacional). La consulta popular se configura como una modalidad de participación política de la democracia representativa, particularmente versátil para la adopción de decisiones de especial trascendencia y repercusión como en el caso del Covid-19.

Nuestro artículo 40 (CN.) es el instrumento cardinal, diseñado para una participación directa, es decir, una consulta popular en todo el ámbito nacional para toda decisión de especial trascendencia como la es ante este estrago vírico.

Aunque el término «elecciones» está conectado de modo inmediato con el de «representación», no queda agotado en éste, ya que también existe actividad electoral en una consulta popular. En esta última hay derecho de sufragio activo, aunque no, claro está, pasivo. Ahora bien, la condición de elector es común para votar eligiendo representantes o para optar por el «sí» o el «no» en una consulta popular (digital u otra segura y posible).

Claramente, cualquier modalidad de participación política como la que aquí se analiza y propone, no deja de ser la expresión de la voluntad del titular de la soberanía, que nace umbilicalmente del principio de la soberanía del pueblo para salvaguardar libertades individuales, federalismo y, fundamentalmente, República.

Preconclusivamente, el dogma y apotegma “la soberanía del pueblo” es constitucionalmente irrefutable; sin perjuicio claro está, de una insoslayable corresponsabilidad cooperativa -individual y socialmente- suficiente, ante la penosa realidad de realidades del coronavirus.

Finalmente, para no tener que lamentarnos otra vez no olvidemos que la soberanía popular solamente se ejerce en las urnas, no en las calles caótica ni anárquicamente como cuando desaprensiva e indolentemente se viene pretendiendo hacer prevalecer intereses sectoriales sobre el interés general, resistiendo de hecho y exponiendo víricamente a la mayoría democrática nacional expresada constitucionalmente el último 27 de octubre.



* Investigador Cijs / UNC - Experto CoNEAU/Cooperativismo