Convocaron en Rafaela a un "banderazo patriótico"

Al menos 150 localidades de la Argentina participarán hoy del "banderazo patriótico" convocado "en defensa de la República, de la independencia judicial y contra la corrupción", entre ellas Rafaela, donde la cita será a partir de las 16:00 en la Plaza 25 de Mayo frente a la Municipalidad local.

De esta manera, sectores opositores al gobierno nacional eligen otra vez una fecha patria para “defender las instituciones” y reclamar por una justicia independiente, justo cuando el Presidente planteó una reforma en el fuero federal. La movilización será similar a las realizadas el Día de la Bandera, el pasado 20 de junio, y el aniversario de la Declaración de la Independencia, el 9 de julio.

Como en las anteriores oportunidades, la convocatoria a un bocinazo tiene como punto de partida el espacio Campo y Ciudad. "A las marchas y bocinazos, se agregan en muchos puntos asambleas ciudadanas, instalaciones, representaciones artísticas y otros recursos para llamar la atención y crear conciencia sobre la situación que vivimos. El gobierno y sus afines se desarman para asignar motes a los ciudadanos que participan: "anticuarentena", "golpistas", "opositores". No pueden pensar por fuera de su visión sectaria y partidista del mundo", plantea ese espacio.

"La explicación a la presencia de tanta gente en las calles, a pesar de los decretos, las amenazas, la campaña del miedo y las trabas a la circulación,es mucho más sencilla. No viene de la mano de partidos ni ideologías. Los argentinos salimos a las calles porque queremos vivir en un país normal. Y el nuestro no lo es", sostiene.