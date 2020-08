"La unidad va a persistir" Nacionales 17 de agosto de 2020 Redacción Por AGUSTÍN ROSSI

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó que "la unidad va a persistir" dentro del Frente de Todos, al tiempo que destacó que la vicepresidenta Cristina Kirchner "tiene un liderazgo que toda la coalición reconoce fuertemente".

"Necesitamos tener unidad en la acción, tenemos que estar unidos defendiendo la gestión de quien hoy encabeza la coalición, que es el presidente Alberto Fernández. Estoy convencido de que la unidad va a persistir porque todos hemos aprendido la experiencia de los últimos cuatro años", resaltó Rossi.

Durante una entrevista con Noticias Argentinas, el ex diputado nacional afirmó que "la unidad es imperiosa" dentro del Frente de Todos, y destacó: "En el Gobierno es cuanto más se necesita que el espacio político esté fortalecido para gestionar adecuadamente y resolver las distintas demandas que tienen los argentinos".

"Aprendimos que para ganar las elecciones tenemos que estar juntos, y que para tener la posibilidad de gobernar tenemos que mantener la unidad. Cuando estuvimos divididos hemos perdido las elecciones, y eso ha generado gobiernos tan desastrosos como el del presidente (Mauricio) Macri", enfatizó.

Al ser consultado sobre el rol de la vicepresidenta, respondió: "Tiene un liderazgo que toda la coalición reconoce fuertemente. Cumple su rol institucional y la experiencia de haber sido ocho años jefa de Estado. Tiene todo ese bagaje como para aportar a la construcción de la gestión del Gobierno y de la coalición".

"El diseño de la coalición la ha tenido a Cristina como protagonista principal. Ella decidió la fórmula, decidió que Alberto sea el candidato a presidente y que ella se ubicase en ese lugar de candidata a vicepresidenta", expresó el ministro.

En ese marco, Rossi aseguró que "el balance de estos meses de Gobierno es más que positivo cuando se considera el escenario en donde se movió la gestión del Gobierno".

"Sin ninguna duda, lo que se ha hecho en estos meses es enorme. El Presidente cumplió las expectativas que habían depositado los argentinos sobre él. Los principales logros de estos meses son la gestión de la pandemia, la renegociación de la deuda y ahora va a empezar a ser la recuperación económica", resaltó en declaraciones a NA.

Además, señaló que "el Presidente utilizó los primeros meses para cumplir con aquellos compromisos de campaña que había asumido: dijo medicamentos gratis a los jubilados y hoy los jubilados tienen medicamentos gratis, dijo que su principal política pública iba a ser luchar contra el hambre y lanzó el plan Argentina contra el Hambre".

Al referirse a los dirigentes de la oposición, Rossi aclaró que "hay algunos que tienen responsabilidad de gestión", con los que pudieron trabajar "más que adecuadamente" porque "han entendido la gravedad de la situación que tiene hoy la Argentina".

En ese marco, el ministro de Defensa afirmó que "algunos dirigentes tendrían que ser mucho más prudentes a la hora de emitir una declaración", ya que tuvieron "responsabilidad y culpa de la crisis económica, la cual está potenciada producto de la acción de la pandemia".

"En los primeros meses de la pandemia parecía que el sector más moderado era el que terminaba teniendo mayor predominancia, parece que ahora los sectores más contestatarios, violentos verbalmente, y más intransigentes son los que terminan dándole la patina definitiva a la oposición", enfatizó a NA.

Respecto del viaje de Macri a Francia, afirmó que "indigna a los que no lo quieren, a los que nunca han depositado confianza en él", y apuntó: "No me sorprende, me parece que es Macri en estado puro. El que se tomó el avión y se fue a Francia, la Costa Azul y a Suiza es Macri en estado puro. Ese es el verdadero Macri".

"Lo que veo también es que ha generado mucha decepción en su propia base de votantes y de adherentes, que hubiesen preferido que aquel a quien han elegido como líder político en un momento tan difícil para la Argentina estuviese presente", agregó.