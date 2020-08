No hay razones para modificar el régimen, aseguró Matías Tombolini Nacionales 17 de agosto de 2020 Redacción Por COMPRA Y VENTA DE DÓLARES

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, aseguró ayer que "hoy no hay razones para modificar el régimen de compra y venta de dólares" y remarcó que el país tiene reservas netas por 10 mil millones de dólares.

"Hoy por hoy no hay razones para modificar el régimen de compra y venta de dolares como está planteado", sostuvo Tombolini en declaraciones a "El Gíglico", el programa que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia.

En tanto, el economista aseguró que el país tiene "reservas netas por 10 mil millones de dólares".

"Este es un país bimonetario, el que ahorra lo hace en dolares", consideró Tombolini, al tiempo que sostuvo que "la falta de dólares impacta en la variación de los precios".

En ese sentido, aseguró que "el Gobierno anterior", para que "no haya demanda de dólares", puso la "la tasa de interés por encima del 80 por ciento".

Asimismo, respecto a las medidas tomadas para combatir los efectos económicos de la pandemia, consideró: "Es como si hubiese caído una bomba y el gobierno con IFE, ATP construyó un refugio anti bomba".

"El 20 de marzo empieza la cuarentena y el 24 de marzo se firma el decreto de la IFE. Es un Gobierno que reacciona", evaluó el funcionario nacional.

Tombolini explicó que "la Argentina ya estaba en recesión cuando empezó la pandemia por coronavirus, pero los demás países estaban mejor".

Asimismo, remarcó que "es difícil pensar en recuperación económica si no se tiene un fin de cuarentena claro", al tiempo que afirmó que "la pandemia tuvo efectos destructivos sobre la economía".

Por último, Tombolini consideró que se debe "discutir el modelo de país que se quiere" y añadió que el país va a "estar cerca del 45 por ciento de pobreza".