Volnovich cargó contra la oposición

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La titular del PAMI, Luana Volnovich, cargó contra dirigentes de la oposición por la convocatoria a la marcha de hoy en medio de la pandemia de coronavirus.

"Si alguien convocara a mi mamá a una marcha, lo mato. Jugar con la salud de mi vieja, de ninguna manera", advirtió.

Al respecto, señaló que "cualquier persona que convoque a una instancia que ponga en riesgo a cualquier persona" estaría haciendo "una locura".

Sobre la polémica que abrió el presidente Alberto Fernández la semana pasada cuando dijo que la Ciudad no estaba pudiendo dar respuesta a la atención de adultos mayores en sus hospitales y que por esa razón se estaba sobrecargando el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, Volnovich aclaró que "no fue una chicana" sino una descripción de "la realidad".

"La Ciudad salió a defenderse como si hubiera sido una crítica al sistema de salud pública" cuando en realidad "no lo fue", resaltó.

Por otra parte, le respondió a la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña, quien aseguró que el kirchnerismo estaba haciendo un aprovechamiento político de la situación con el PAMI para cargar contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Ocaña no tiene idea de los que dice últimamente, habla sin información y es una pena. Con los funcionario del PRO, de Cambiemos, que están en responsabilidad de Gobierno y que saben que tienen que salvar vidas, coordinamos. Con los que están en su casa en pantuflas, no", disparó.

"Cuando hablan sin información, con cosas berretas, no cuenten conmigo", agregó en declaraciones radiales.